[SC현장] "박보검 '진정성' 하나로 시작"..'보검 매직컬' 24시간 돌아가는 열정 미용실(종합)

tvN은 29일 오후 온라인을 통해 새 예능프로그램 '보검 매직컬'의 제작발표회를 녹화 중계했다. 행사에는 박보검, 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.
'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램. 박보검은 헤어, 이상이는 고객 응대, 곽동연은 요리 담당으로 활약한다. 삼 형제는 약 1년간 프로그램을 준비하며 프로그램의 시작인 장소 선정과 리모델링, 인테리어에도 참여했다는 후문이다.
연출을 맡은 손수정 PD는 "저희 도파민 폭발하는 예능"이라며 "어떤 자극적인 것을 쫓는다기 보다는 세 배우들을 보시기만 해도 도파민이 터진다. 그리고 마을 분들과의 우당탕탕 속에서의 도파민이 있을 것이다. 세 분의 순하고 착한 배우들이 모여서 무슨 재미있는 것을 만들려고 하냐고 생각하신다면 큰 오산이다"라고 자신했다.
박보검도 "사람들의 마음을 들었다 놨다 하는 자극적인 예능도 많지만, 내가 하는 예능의 매력은 내가 좋아하고 함께하고 싶은 사람들과 만들면서 세대불문 온 가족이 편안하게 볼 수 있는 것"이라고 말했다.
박보검을 포함해 '보검 매직컬'에는 이상이와 곽동연이 함께한다. 두 사람은 박보검의 애착 형, 애착 동생으로서 안정감 있는 구도를 완성한다. 손수정 PD는 "박보검 님의 애착 형, 애착 동생 분들이다. 이 프로그램을 할 때 무조건 결이 맞는 분들이 모여야 된다는 생각을 했다. 그래야 조금 더 서로 날아다닐 수 있고, 현장에서 일어나는 일에 대해 함께 수습할 수 있기에 박보검이란 청년과 제일 맞을 수 있고 보완할 수 있는 분들이 어떤 분들일까 생각했을 때 이 두 분밖에 떠오르지 않았다"고 했다.
사진제공=tvN
사진제공=tvN
'보검 매직컬'은 박보검이 보유한 이용사 자격증으로부터 시작한 프로그램이다. 이번 예능 프로그램을 위해 미용사 자격증까지 도전했다는 박보검이다. 비록 미용사 시험에 합격하지는 못했으나, 여성 헤어스타일 손질을 위해 노력을 기울였다는 후문이다. 손수정 PD는 "박보검과 뷰티를 연관을 안 지을 사람이 있겠나. 보검 님이 이용사 자격증을 가지고 계셔서 이 프로젝트를 할 수 있겠다는 생각으로 시작했다"고 말했다.
박보검은 "남성분들 뿐만 아니라 여성분들도 도와드리고 싶어서 미용사 자격증에도 도전했다. 가장 구현하기 어려웠던 스타일은 펌이 돼있는 어르신의 머리를 손봐드리는 게 쉽지 않더라. 잘못 커트하면 울게 되다 보니 그 부분이 어려웠다"고 덧붙였다. 박보검은 "이상이 씨는 오시는 모든 고객 분들의 말동무가 되어주셨다. 그래서 상이 씨를 보면서 너무 배우고 싶더라. 헤어 시술을 도와드리느라 고객 분들과 이야기를 많이 나누지 못했었는데, 그 이야기의 꽃을 담당해주셨다. 그래서 '보검 매지컬' 샵에 꽃가루를 많이 날려주셨다. 동연 씨는 올라운더다. 고객 분들의 웰컴 푸드나 음료뿐만 아니라 셋의 식사를 매끼마다 챙겨주셨다. 그뿐만 아니라 혼자 이발과 시술을 해드리다 보니 도움이 필요할 때가 많았는데 그때마다 언제 나타났는지 모를 정도로 가위를 건네주시고 머리를 털어주시고, 한 번은 수건에 물을 묻혀서 손을 닦아주시더라"고 칭찬했다.
그렇다면 이상이와 곽동연이 보는 '원장' 박보검의 매력은 뭘까. 이상이는 "(머리카락을) 잘 자른다. 저희의 목적은 이발소잖나. 커트를 깔끔하게 잘 한다. 저희 PD님도 자르셨지만, 저도 살짝 부탁을 해서 받았는데 너무 마음에 들었다. 실력이 좋다"고 말했다. 곽동연은 "더 잘 자르기 위해 포기를 하지 않더라. 포기를 안 하고 밤 늦게까지도 연습하고, 같이 작업한 제작진 분들 중 꽤 많은 분들이 보검이 형에게 머리를 잘랐다. 제 머리도 손을 봐주셨다. 다양한 고객 연령대의 니즈를 맞추기 위해 노력하고 공부하는 모습이 원장의 면모가 아니었나 싶다"고 말했다.
사진제공=tvN
이어 곽동연은 "형으로서 만났을 때랑 원장님과 스태프로 만났을 때는 확실히 다르더라. 제가 옆에서 보조를 하고 있을 때 '동연아 그거 줄 수 있어? 저거 말고 이거, 그거 말고 저거'라고 말하는 순간이 있더라. 포기하지 않아서 저희 영업시간 종료시간이 정해져 있음에도 한 번도 맞춰서 끝난 적이 없다. 그만큼 집념을 느꼈던 것 같다"고 말했다.
이어 이상이는 "따뜻하고 일에 대한 열정이 있다 보니까 머리는 자르면서도 말은 따뜻하게 하고 그렇게 하는 부분이 있더라"고 말했다.
이에 박보검은 "길어지다 보니까 두 시간 반씩 하게 되더라"고 인정했다. 이상이는 "정시 퇴근이 어려운 대표였다. 그리고 그만큼 너무 열정이 있고 따뜻했다"고 수습했다.
사진제공=tvN
24시간 돌아가는 카메라에 출연진과 제작진의 '진정성' 하나로 완성된 프로그램이다. 손수정 PD는 "24시간 카메라가 돌아가는데. 제작진도 깨어있으니까 약간 끊어가자 이런 게 있을 수 있는데 출연진들이 단 한 순간도 쉬지 않는다"면서 "진정성 하나로 가는 프로그램이다. 이상이 씨, 곽동연 씨 두 분 때문에 영업을 끝내지 못한 적도 많다. 네일아트를 끝까지 붙잡는다든지, 붕어빵을 계속 굽는다든지. 세 분의 진정성과 노력의 결이 비슷했다. 다른 예능과 차별화가 되는 점이라고 본다"고 말했다.
마지막으로 곽동연은 '보검 매직컬'에 대해 "갓 구운 팥 붕어빵 같은 예능이다. 갓 구운 걸 먹었을 때는 촉촉하고 달콤한 앙금이 먼저 들어오고 바삭한 겉부분이 씹힌다. 따뜻하고 달달한 힐링도 있지만, 바삭한 끄트머리처럼 재미있는 장면도 분명 있을 것"이라고 자신했다. 이상이와 박보검은 각각 '보검 매직컬'을 사랑방과 온돌로 꼽았다. 박보검은 "아랫목, 온돌 같은 것들을 사용해보지 못한 세대도 있을 것이다. '사랑방'하면 '온돌'이 떠오르고, 그 온돌 위에서 먹는 붕어빵 한 조각이 얼마나 정성이 담긴 것인지를 알게 될 것이다. 온 가족이 오순도순 TV 앞에 모여서 이 프로그램을 재미있게 즐겨주시면 좋겠다"고 밝혔다.