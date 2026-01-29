랄랄, 월 수입 중고차 정도라더니...테라스 집 이사 "되게 크다"

기사입력 2026-01-29 16:13


랄랄, 월 수입 중고차 정도라더니...테라스 집 이사 "되게 크다"

랄랄, 월 수입 중고차 정도라더니...테라스 집 이사 "되게 크다"

랄랄, 월 수입 중고차 정도라더니...테라스 집 이사 "되게 크다"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 랄랄이 이사한 집을 공개했다.

랄랄은 29일 "이사"라면서 자신의 일상을 전했다.

사진 속에는 이사로 인해 정신없는 하루를 보내고 있는 랄랄의 일상 모습이 담겨있다. 이어 새집으로 이동하는 길, 피곤함에 입을 크게 벌린 채 하품을 하고 있는 랄랄의 모습이 웃음 가득하다.

잠시 후 새집에 도착한 랄랄은 이사 중인 모습을 공유, 이 과정에서 넓은 테라스가 시선을 집중시켰다. 이에 랄랄은 "테라스 되게 크다. 친구들 여기서 날 풀리면 고기 구워 먹고 강아지랑 아기들이랑 놀자"라면서 설렘 가득한 미소를 지었다.

이어 안방도 살짝 공개, 큰 침대와 함께 통유리 너머로 탁 트인 전망이 눈에 띈다.

한편 랄랄은 지난 2024년 11살 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 구독자 197만 명을 보유한 유튜브 채널을 운영 중인 랄랄은 다양한 부캐릭터로 사랑을 받고 있다. 또한 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC를 맡고 있다.

특히 랄랄은 지난해 12월 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에 출연해 한 달 수입에 대해 "'스퀘어 아이즈'가 전 세계로 터졌을 때 숏폼 터졌을 때 중고차 가격을 넘었다. 그때 많이 놀랐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 불똥 이어 겹악재..허안나, 급정거 피하다 교통사고 "차 박살 났다"

2.

"듣보잡 말조심해라" 김보민, 김남일♥ '야구 비하 논란'에 악플 불똥

3.

블랙핑크 로제, 비밀 연애 중이었네..."가발+할머니 분장한 채 데이트"

4.

SM 아이돌끼리 열애설?…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 루머 반박[SC이슈]

5.

'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 노력" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 불똥 이어 겹악재..허안나, 급정거 피하다 교통사고 "차 박살 났다"

2.

"듣보잡 말조심해라" 김보민, 김남일♥ '야구 비하 논란'에 악플 불똥

3.

블랙핑크 로제, 비밀 연애 중이었네..."가발+할머니 분장한 채 데이트"

4.

SM 아이돌끼리 열애설?…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 루머 반박[SC이슈]

5.

'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 노력" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

2.

'와 KIA 아깝다' 왜 美 유학시킨 유망주 제외했나…20억 보상선수, 한화 일단 2군 캠프로 부른다

3.

[속보]중국 축구계 '발칵'! 승부조작-부정부패 관련 2차 징계 발표, '73명 영구제명+상하이 선화 승점 10점 삭감'

4.

"이게 팀이야?" '충격' 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 결국 경고받았다…'리더십 발휘해!'

5.

오타니도 미끄러지면 끝! '호시탐탐' 내셔널리그 MVP 노리는 3인…3연속 수상 저지 당할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.