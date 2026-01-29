'넘버원' 김태용 감독 "영화 제목? 다른 후보 없었다, 스코어도 따라 갔으면"

영화 '넘버원' 언론시사회가 29일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김태용 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.29/
[스포츠조선 안소윤 기자] 김태용 감독이 영화 제목을 '넘버원'으로 지은 이유에 대해 이야기했다.
김태용 감독은 29일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '넘버원' 언론·배급 시사회에서 "마땅한 다른 이름 후보가 없었다"며 "영화 제목처럼 스코어도 따라갔으면 좋겠다"라고 했다.
2월 11일 개봉하는 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기로, 김태용 감독이 메가폰을 잡았다.
연출을 맡은 김 감독은 "요즘 자극적인 콘텐츠가 많고, 죽음이나 살인에 대해 관대하단 생각이 들었다. 저희 영화는 한 사람의 인생이 얼마나 소중한지에 대해 생각해 볼 수 있다. 눈으로 스쳐가기보단, 마음에 오래도록 머무는 이야기"라고 작품에 대해 소개했다.
이 작품은 우와노 소라의 소설 '당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다'를 원작으로 한다. 김 감독은 작품명을 '넘버원'으로 지은 이유에 대해 "긴 원작 제목을 그대로 쓸 수 없었다. 다른 후보가 없었고, 문득 넘버원이 떠올랐다"며 "이 영화에서 마지막에 남는 숫자가 넘버원이라는 것과, 엄마라는 존재는 우리에게 넘버원이라는 의미를 담고 싶었다. 또 영화 제목처럼 스코어도 따라갔으면 좋겠다"고 전했다.