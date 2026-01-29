장원영 지각 논란의 '반전 결말'…주최 측 "콜사인 지연" 인정
|
|
|아이브 장원영이 한 패션 브랜드 포토콜이 열린 29일 서울 성동구 성수동 플라츠2에서 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.29/
|
|
|아이브 장원영이 한 패션 브랜드 포토콜이 열린 29일 서울 성동구 성수동 플라츠2에서 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.29/
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영을 둘러싼 지각 논란이 사실상 주최 측의 진행 미숙에서 비롯된 해프닝으로 드러났다.
29일 패션 브랜드 배리의 섭외 담당자 측은 공식 입장을 통해 "포토콜 아티스트 등장 시각과 관련해 일부 잘못된 정보가 확산되고 있다"며 "정확한 전후 사정을 설명하고자 한다"고 밝혔다.
앞서 이날 오전 장원영은 서울 성수동에서 열린 한 패션 브랜드의 2026 SS 컬렉션 론칭 기념 포토콜 행사에 참석했다.
행사 현장을 담은 영상 일부에서 '늦었다'는 취지의 발언이 포착되며 장원영의 지각 논란이 불거졌다.
그러나 대행사 측 설명에 따르면, 브랜드 측이 장원영에게 사전 안내한 공식 도착 시간은 오전 11시 30분이었다.
장원영은 이에 맞춰 오전 11시 25분경 행사장 바로 앞에 도착해 대기 중이었던 것으로 확인됐다.
이후 상황은 현장 운영 문제로 꼬였다. 대행사 측은 "행사장 앞 주차가 불가능한 상황이라는 운영 담당자의 요청으로 장원영 측이 현장에서 대기하게 됐다"며 "콜사인을 기다리며 약 10분가량 차량에서 대기하고 있었다"고 설명했다.
결국 주최 측의 콜사인 전달이 지연되면서, 장원영은 당초 안내된 시각보다 늦은 오전 11시 35분에 포토콜 현장에 등장하게 됐다는 것이다.
이에 대해 배리 측은 "행사 운영 과정에서 혼선이 있었고, 그로 인해 오해가 발생했다"며 "잘못된 정보로 피해를 드린 점에 대해 장원영 측에도 사과의 뜻을 전한다"고 밝혔다.
이번 해명으로 장원영의 지각 논란은 사실상 주최 측의 현장 운영 미숙으로 인한 오해였음이 분명해졌다. 팬들 사이에서는 "아티스트에게 책임을 돌린 성급한 비난이었다", "주최 측 설명이 더 빨리 나왔어야 했다"는 반응도 이어지고 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.