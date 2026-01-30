[SCin스타] 시즌4 시작? ‘모범택시’ 이제훈·김의성 다시 뭉쳤다

기사입력 2026-01-30 08:21


[SCin스타] 시즌4 시작? ‘모범택시’ 이제훈·김의성 다시 뭉쳤다

[스포츠조선 조민정 기자] '모범택시' 시리즈를 함께 만든 얼굴들이 다시 한자리에 모이며 팬들의 심장을 뛰게 했다. 말 한마디 없었지만 사진 한 장만으로도 충분했다.

29일 배우 김의성은 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 '모범택시' 시리즈를 이끈 배우 이제훈 표예진 장혁진 배유람을 비롯해 감독과 작가까지 모두 모여 있어 시선을 사로잡았다. 여기에 "It ain't over till it's over(끝날 때까지 끝난 게 아니다)"라는 문구가 더해지며 의미심장한 여운을 남겼다.

'모범택시'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈로 베일에 싸인 택시회사 무지개 운수와 기사 김도기가 억울한 피해자들을 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 시즌을 거듭할수록 탄탄해진 서사와 통쾌한 전개로 메가 히트 IP로 자리 잡았다.

특히 '모범택시3'는 방영 전부터 큰 기대를 모았고 방송 내내 높은 시청률과 화제성은 물론 OTT 성적과 글로벌 차트까지 장악하며 흥행 파워를 입증했다. 이제훈을 중심으로 한 핵심 배우들이 세 시즌 연속 라인업 변화 없이 함께한 점 역시 보기 드문 사례로 꼽힌다. 이제훈은 해당 시즌으로 '2025 SBS 연기대상'에서 두 번째 대상을 수상하며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다.

이 같은 행보 속에서 자연스럽게 시즌4에 대한 기대감도 커지고 있다. 이제훈은 앞서 "시즌4를 바라는 의견을 많이 봤고 고무적이었다"며 "무지개 운수 사람들도 지금 헤어지고 싶지 않을 것 같다. 저 역시 다시 만나고 싶은 마음이 크다"고 밝힌 바 있다. 다만 구체적인 논의는 아직 없으며 자신도 시청자의 입장에서 기다리고 있다고 덧붙였다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

3.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

4.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

5.

한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

3.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

4.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

5.

한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"한국 축구의 한숨" 역대급 글로벌 이적시장 호황기에 지갑 닫은 K리그, 2년새 이적료 지출 2분의1 '뚝'…80억 쓰고 260억 벌었다(FIFA 보고서)

5.

벨린저의 논리라면, 무릎 깨졌던 디아즈는 뭔가? 양키스가 주는 압박과 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.