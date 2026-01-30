불가마에서 완성된 데칼코마니…기안84·도운, ‘숯가마 프린스’ 탄생

기사입력 2026-01-30 08:24


불가마에서 완성된 데칼코마니…기안84·도운, ‘숯가마 프린스’ 탄생

[스포츠조선 조민정 기자] 기안84와 데이식스 도운의 거리감이 불가마 열기만큼 빠르게 좁혀진다. '나 혼자 산다'에서 두 사람의 데칼코마니급 '불가마 테라피' 현장이 공개되며 웃음을 예고했다.

30일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 기안84와 도운의 청계산 우정 등반 이후 이야기가 그려진다. 혹한을 뚫고 일출 산행을 마친 두 사람은 참숯 불가마로 자리를 옮겨 몸과 마음을 녹인다.

공개된 장면에서 '불가마 새내기' 도운은 수건을 두른 채 기안84의 행동을 곁눈질로 따라 하며 웃음을 자아낸다. 포즈부터 표정까지 닮아가는 모습에 두 사람의 호흡이 고스란히 드러난다. 추위로 붉어졌던 얼굴은 불가마 열기에 다시 달아오르고, 자연스럽게 형성된 데칼코마니 케미가 현장을 채운다.

불가마에서는 또 다른 해프닝이 펼쳐진다. '나 혼자 산다'를 향한 어머니들의 뜨거운 관심 속에 기안84가 '칭찬 감옥(?)'에 갇히는 상황이 연출되는 것. 몸 둘 바를 몰라 하는 기안84의 모습에 도운은 "좋아하고 사랑하시는 게 보이던데요"라며 '숯가마 프린스'의 마성에 감탄을 보낸다.

땀을 충분히 뺀 뒤에는 불가마 코스 요리가 이어진다. 숯불에 초벌한 삼겹살을 시작으로 된장찌개, 묵밥, 디저트까지 완주하며 두 사람은 한층 편안해진 분위기 속에서 서로의 매력에 빠져든다. 산행과 불가마를 거치며 완성된 '찐 우정'의 결이 시청 포인트다.

기안84와 도운의 추위 타파 '불가마 테라피'는 30일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

3.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

4.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

5.

한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

3.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

4.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

5.

한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"한국 축구의 한숨" 역대급 글로벌 이적시장 호황기에 지갑 닫은 K리그, 2년새 이적료 지출 2분의1 '뚝'…80억 쓰고 260억 벌었다(FIFA 보고서)

5.

벨린저의 논리라면, 무릎 깨졌던 디아즈는 뭔가? 양키스가 주는 압박과 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.