불가마에서 완성된 데칼코마니…기안84·도운, ‘숯가마 프린스’ 탄생
[스포츠조선 조민정 기자] 기안84와 데이식스 도운의 거리감이 불가마 열기만큼 빠르게 좁혀진다. '나 혼자 산다'에서 두 사람의 데칼코마니급 '불가마 테라피' 현장이 공개되며 웃음을 예고했다.
30일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 기안84와 도운의 청계산 우정 등반 이후 이야기가 그려진다. 혹한을 뚫고 일출 산행을 마친 두 사람은 참숯 불가마로 자리를 옮겨 몸과 마음을 녹인다.
공개된 장면에서 '불가마 새내기' 도운은 수건을 두른 채 기안84의 행동을 곁눈질로 따라 하며 웃음을 자아낸다. 포즈부터 표정까지 닮아가는 모습에 두 사람의 호흡이 고스란히 드러난다. 추위로 붉어졌던 얼굴은 불가마 열기에 다시 달아오르고, 자연스럽게 형성된 데칼코마니 케미가 현장을 채운다.
불가마에서는 또 다른 해프닝이 펼쳐진다. '나 혼자 산다'를 향한 어머니들의 뜨거운 관심 속에 기안84가 '칭찬 감옥(?)'에 갇히는 상황이 연출되는 것. 몸 둘 바를 몰라 하는 기안84의 모습에 도운은 "좋아하고 사랑하시는 게 보이던데요"라며 '숯가마 프린스'의 마성에 감탄을 보낸다.
땀을 충분히 뺀 뒤에는 불가마 코스 요리가 이어진다. 숯불에 초벌한 삼겹살을 시작으로 된장찌개, 묵밥, 디저트까지 완주하며 두 사람은 한층 편안해진 분위기 속에서 서로의 매력에 빠져든다. 산행과 불가마를 거치며 완성된 '찐 우정'의 결이 시청 포인트다.
기안84와 도운의 추위 타파 '불가마 테라피'는 30일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.