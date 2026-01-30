[SC리뷰] 상견례 후폭풍에 흔들린 선택…서한결·조은나래, 나이 차 극복할까

기사입력 2026-01-30 08:30


[SC리뷰] 상견례 후폭풍에 흔들린 선택…서한결·조은나래, 나이 차 극복…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 연애 예능 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'이 최종 선택을 앞두고 감정의 정점을 찍었다. 7살 연상 프리 아나운서 조은나래를 향한 변호사 서한결의 눈물부터, 반전 로맨스까지 이어지며 시청자들의 과몰입을 불러왔다.

29일 방송에서는 잠시 자취를 감췄던 엄마들이 다시 등장하며 맞선남녀들의 데이트가 순식간에 상견례로 바뀌는 초유의 상황이 펼쳐졌다. 최종 선택을 하루 앞두고 맞선남녀는 물론, 부모들의 감정까지 요동치며 긴장감이 극대화됐다.

이날 데이트는 남자들의 선택으로 진행됐다. 조은나래-서한결, 장민철-김현진, 김묘진-문세훈-이승학이 각각 매칭됐고, 김진주는 또다시 선택을 받지 못했다. 그러나 평범한 나들이로 알고 있던 데이트의 실체는 양가 어머니가 동석한 상견례 데이트였다.

특히 1995년생 변호사 서한결과 1988년생 아나운서 조은나래의 상견례는 시작부터 살얼음판이었다. 조은나래의 어머니가 환한 반응을 보인 반면, 서한결의 어머니는 굳은 표정으로 상반된 분위기를 형성했다. 조은나래의 어머니가 "결혼은 내일 해도 좋다"고 적극적인 태도를 보이자, 조은나래는 오히려 말수가 줄며 복잡한 심경을 드러냈다.

상견례 이후 귀가하는 차 안에서는 서한결과 어머니 사이에 언쟁이 벌어졌다. 나이 차이에 대한 판단은 스스로 하고 싶다는 서한결과, 부모로서 의견을 낼 수 있다는 어머니의 입장이 충돌한 것이다. 분위기가 급격히 냉각되자 MC 서장훈은 "아들 입장도, 어머니 입장도 모두 이해가 간다"며 안타까움을 드러냈다.

조은나래 역시 상처받은 모습을 보였다. 속마음 인터뷰에서 그는 "나이를 앞세운 관계는 원하지 않는다"며 "연하남을 만나고 싶어서 안달인 사람도 아니다"라고 울컥한 심경을 털어놨다. 이후 마음을 다잡은 조은나래는 선물과 손편지를 준비해 서한결 모자에게 건네며 자신의 진심을 전했다.

밤이 되자 두 사람은 솔직한 대화를 나눴다. 조은나래는 선택의 무게를 덜어주려 했지만, 서한결은 "그 선택이 가볍게 느껴지지 않는다"며 복잡한 심정을 숨기지 못했다. 그는 속마음 인터뷰에서도 "이 과정에서 틀어지면 제 시간보다 상대의 시간이 더 낭비처럼 느껴질 것 같다"며 힘든 마음을 고백했다.

그리고 최종 선택 당일, 서한결이 손편지를 쓰다 끝내 눈물을 흘리는 장면이 포착됐다. "마지막 편지냐"는 어머니의 질문에 "마음이 안 좋다"고 답하는 모습에 MC 김요한은 "좋은 징조는 아닌 것 같다"며 우려를 표했다. 서한결이 결국 나이 차이라는 현실의 벽 앞에서 조은나래를 포기할지 관심이 쏠린다.


한편 줄곧 0표를 받아왔던 김진주는 뜻밖의 반전을 맞았다. 상견례 데이트에서 선택받지 못한 뒤 엄마와 단둘이 눈물을 흘렸지만, 장민철이 뒤늦게 자신의 마음을 깨닫고 김진주에게 진심을 고백한 것. 이후 김진주의 어머니가 회식 자리에서 장민철에게 직접 술을 따라주며 두 사람을 응원해 감동을 더했다.

최종 선택을 앞두고 김현진의 직진 고백, 김묘진의 삼각 고민까지 이어지며 '합숙 맞선'은 연애 예능을 넘어선 드라마급 전개로 시청자들을 사로잡았다. 맞선남녀들의 선택이 어떤 결말로 이어질지 초미의 관심이 모인다.

SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'은 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
