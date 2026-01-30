게임물관리위원회, 한국콘텐츠진흥원과 확률형아이템 피해구제 협력 강화 위한 MOU 체결

기사입력 2026-01-30 16:42


게임물관리위원회, 한국콘텐츠진흥원과 확률형아이템 피해구제 협력 강화 위한…



게임물관리위원회는 한국콘텐츠진흥원과 30일 서울 CKL기업지원센터에서 확률형아이템 피해구제 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 확률형아이템 게임이용자 피해 구제의 실효성을 높이기 위해, 확률형아이템 피해구제센터(이하 구제센터)와 콘텐츠분쟁조정위원회(이하 콘분위) 기능을 유기적으로 연계해 게임이용자 피해구제의 실효성을 높이기 위한 협력체계를 마련하는 데 목적이 있다.

게임위는 확률형아이템 표시의무 위반 등으로 발생하는 이용자 피해에 대해 보다 신속하고 체계적인 구제 지원을 위해 게임이용자가 어느 기관에 접수하더라도 불편 없이 처리되도록 이관·연계 절차를 정비하는 한편 피해구제센터의 사실조사와 콘분위의 심의·조정 기능을 연계하는 역할 분담 체계를 구축하고, 게임사 및 게임이용자와의 소통 강화와 이용자 의견 청취를 위한 협력체계를 마련했다고 설명했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 사건 처리 단계별 역할을 명확히 하고, 피해 접수와 조사, 조정으로 이어지는 처리 흐름의 연계를 강화해 이용자 접근성과 처리 속도를 개선해 나갈 계획이다. 이에 따라 이용자가 체감할 수 있는 피해구제의 신속성과 실효성이 높아지고, 기관 간 정보 공유와 협업이 긴밀해지면서 유사 피해의 재발 방지와 분쟁 대응 역량도 함께 제고될 것으로 기대된다고 게임위는 전했다.

서태건 게임물관리위원장은 "이번 협약은 2월말 개소예정인 확률형아이템 피해구제센터 운영에 앞서 확률형아이템 관련 피해구제의 실효성을 높이기 위한 협력 기반을 다지는 계기였다"며 "양 기관의 전문성과 역할을 결합해 이용자 권익 보호 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

[오피셜]'서울 킬러에서 서울의 킬러로' 송민규 등번호 깜짝 34번→'아내 생일?', 안데르손 에이스 상징 '10번'…FC서울 2026시즌 등번호 발표

5.

"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.