[오피셜]김해FC, FC서울 출신 영건 수비수 최준영 영입 '수비 강화'
[스포츠조선 윤진만 기자]프로 데뷔를 앞둔 김해FC2008이 영건 최준영을 영입했다.
최준영은 FC서울 산하 유스인 오산중 오산고를 거치며 U-18 국가대표로 선발되는 등 돋보이는 활약을 펼친 유망주로, U18 베스트 영플레이어와 차범근 축구상 베스트11을 수상한 이력을 가지고 있다.
최준영은 큰 키와 출중한 피지컬, 강인한 체력, 동료와의 소통을 통한 연계 플레이 등으로 안정적인 수비력을 보여주며, 적절한 전진패스와 뛰어난 빌드업 능력으로 경기를 풀어나가는데 강점을 보이는 선수다.
손병철 김해 단장은 "이번에 영입한 최준영 선수는 학창시절부터 본인의 역량을 입증받은 유능한 인재"라며 "선수가 가진 잠재력을 마음껏 발휘하여 팀 수비력 강화에 한 몫 보탤 수 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.
한편 김해FC는 개막을 한달 여 남겨두고 훈련에 힘쓰고 있으며, 선수단과 주장단 구성을 통한 팀 조직력 강화와 경기력 향상에 힘쓰고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
