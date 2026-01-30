윤일상, 선거철 저작권료만 몇 십억? "♥아내 명품백 하나씩 생겨"

기사입력 2026-01-30 23:29


[스포츠조선 이우주 기자] 작곡가 윤일상이 저작권료 수익을 간접적으로 공개했다.

30일 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에서는 '선거철 저작권료가 몇 십억슌!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤일상은 "내가 올해 기운이 좋다. 올해 들어서 섭외 들어온 것들, 그리고 이제 해외 작업들 프로젝트 준비된 것들이, 굵직굵직한 것들이 굉장히 많이 있다. 아마 역대 가장 의미 있고 바쁜 한 해가 되지 않을까. 몸이 부서지는 한이 있더라도 '프로듀썰'은 같이 갈 거다"라고 밝혔다.


제작진은 "올해 지방선거 있지 않냐. 지방선거하면 저작권료를 빼놓을 수가 없지 않냐. 선거 한번 치르면 어느 정도 수익이 나냐"고 궁금해했다. 이에 윤일상은 "수익은 모른다. 근데 '아모르파티'가 가장 많다"며 "아내가 좋아하더라. 가방이 하나 새로 생기고. 어차피 모든 승인 과정을 아내가 다한다"고 밝혔다.

제작진은 "그러면 선거철에 가정이 더 화목하겠다"고 말했고 윤일상은 "항상 화목하다"며 웃었다.

그러면서 윤일상은 아내를 향한 애정을 드러냈다. 최근 몸이 안 좋았다는 윤일상은 "수술 이후에 와이프가 엄청 고생했다. 진짜 고생 많이 하고 이런 사람이 없다. 모든 분야가 완벽하다. 솔직히 예쁘지 않냐"며 "거기다가 이번에 주식으로 200만 원 벌었더라. '적은 돈으로 해봐도 되냐' 해서 몇 개 했는데 200만 원 수익을 냈다. 물론 다음날 다른 종목으로 잃긴 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

