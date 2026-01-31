박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시켜야 할까요?"

|
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍, 김다예 부부가 딸의 리액션에 환한 미소를 지었다.
책에서 반려묘 다홍이를 발견한 재이 양은 신기한 듯 관심을 보이더니 다홍이가 귀엽다는 듯 환한 미소를 지었다. 이후 재이 양은 책에서 다홍이를 발견할 때마다 리액션을 폭발시키더니 행복 지수 맥스를 찍고는 흥분한 듯 소리쳤다.
이 모습에 엄마는 "리액션은 어디서 배웠냐"며 웃었고, 아빠는 "모른다. 혼자 한다"며 리액션 부자 재이 양의 모습에 환한 미소를 짓는 등 가족의 소소한 일상에 눈길이 집중됐다.
뿐만 아니라 재이 양은 다음날 아침, 엄마와 아빠의 사진을 보며 시간을 보냈다. 이 과정에서 재이 양은 옹알이를 폭발시키며 폭풍 성장한 모습을 선보여 시선을 끌었다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 딸 재이를 품에 안았다.
특히 엄마와 아빠를 꼭 닮은 러블리 비주얼의 소유자인 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것으로 알려져 화제를 모았다.
