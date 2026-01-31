박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시켜야 할까요?"

기사입력 2026-01-31 07:03


박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…

박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…

박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…

박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…

박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍, 김다예 부부가 딸의 리액션에 환한 미소를 지었다.

30일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "연기시켜야 할까요? 재이의 사랑스러운 표정 보고 가세요"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 박수홍은 딸 재이 양과 함께 지난 2021년 발행한 초보 집사 박수홍과 고양이 다홍이의 육묘 일기인 '검은 고양이 다홍'을 읽었다.

책에서 반려묘 다홍이를 발견한 재이 양은 신기한 듯 관심을 보이더니 다홍이가 귀엽다는 듯 환한 미소를 지었다. 이후 재이 양은 책에서 다홍이를 발견할 때마다 리액션을 폭발시키더니 행복 지수 맥스를 찍고는 흥분한 듯 소리쳤다.

이에 박수홍은 "갑자기 고라니가 왜 나오냐. 우리 재이 너무 사랑스럽다"면서 재이 양의 행동에 맞춰 폭풍 리액션을 선보이고 딸의 행동 하나하나에 행복한 미소를 지어 보였다.


박수홍 15개월 딸, 광고 17개 찍더니...표정 리액션 폭발 "연기 시…
이어 책에 박수홍이 등장, 아빠를 바로 알아본 재이 양은 옹알이를 폭발하며 책 속 아빠를 손가락으로 가리킨 뒤, 고개를 들고 "저기 아빠가 있다"라며 아빠를 가리켜 박수홍을 웃게 했다.

이 모습에 엄마는 "리액션은 어디서 배웠냐"며 웃었고, 아빠는 "모른다. 혼자 한다"며 리액션 부자 재이 양의 모습에 환한 미소를 짓는 등 가족의 소소한 일상에 눈길이 집중됐다.

뿐만 아니라 재이 양은 다음날 아침, 엄마와 아빠의 사진을 보며 시간을 보냈다. 이 과정에서 재이 양은 옹알이를 폭발시키며 폭풍 성장한 모습을 선보여 시선을 끌었다.


한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 딸 재이를 품에 안았다.

특히 엄마와 아빠를 꼭 닮은 러블리 비주얼의 소유자인 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것으로 알려져 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정현 딸, ♥남편과 애정행각 보고 오열 "사랑하지마" ('편스토랑')

2.

'45세 노산' 박은영, 역아 위기에도 힘 3번 주고 딸 출산...♥남편 "왜 허세 부려?"

3.

박학기 미모의 딸, 알고보니 배우 박정연...SM 연습생 발탁됐던 신예 ('비서진')

4.

'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

5.

홍현희, 마카오 뷔페서도 '오야식' 고집..10kg 감량 이유 있었다

연예 많이본뉴스
1.

이정현 딸, ♥남편과 애정행각 보고 오열 "사랑하지마" ('편스토랑')

2.

'45세 노산' 박은영, 역아 위기에도 힘 3번 주고 딸 출산...♥남편 "왜 허세 부려?"

3.

박학기 미모의 딸, 알고보니 배우 박정연...SM 연습생 발탁됐던 신예 ('비서진')

4.

'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

5.

홍현희, 마카오 뷔페서도 '오야식' 고집..10kg 감량 이유 있었다

스포츠 많이본뉴스
1.

오현규(풀럼, 24) 급반전! 베식타스 거절→EPL 이적 '현실화'…이적료 464억 "겨울 이적시장 헹크 떠난다"

2.

손아섭, DH라서? 홈런이 없어서? 진짜 그 때문일까 → 최형우·김현수는 있고 손아섭은 없는 것

3.

"머리를 계속 굴려봤다, 커쇼 밖에 없었다", 美 WBC 감독은 어떻게 최강 드림팀을 만들었나?

4.

"이강인, 시메오네 우선순위 아니야!" AT 마드리드 이적 무산…"LEE 역시 잔류 원한다"→한국 시장 포기

5.

17년 전 고교 선배는 성공했다…신인에게 이런 기회가? '달'의 선언, "미래다 싶으면 과감하게 밀어붙이겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.