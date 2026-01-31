전현무, 9년전 은밀 처방전 공개 후 자폭 "벌떡주 들이키겠다" ('전현무계획')

|
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 전현무가 자폭 개그로 웃음을 안겼다.
그때 사장님은 전현무를 향해 "그나저나 이번에 마음고생이 심했는데 잘 풀려서 좋았다"라고 했고, 전현무는 "최신 뉴스를 잘 아신다"라면서 머쓱한 듯 웃어 보였다.
|
이에 여경래 셰프는 "나는 그런 거 필요 없다"고 하자, 곽튜브는 "벌떡주를 한 분이 드셔야 한다"며 장난을 쳤다. 그러자 전현무는 "벌떡주를 좀 들이키겠다"라며 자폭해 웃음을 자아냈다.
한편 전현무는 지난 2016년 MBC '나 혼자 산다'에서 차량을 타고 이동 중 링거를 맞는 모습이 최근 온라인 등을 통해 재확산 되면서 논란이 됐다. 이는 방송인 박나래의 이른 '주사 이모' 불법 시술 논란과 맞물려 전현무도 불법 시술을 받은 것이 아니냐는 의혹으로 이어졌다.
이후 전현무 소속사 측은 당시 진료기록부를 직접 발급 받아 공개, 이 과정에서 발기부전 치료제로 알려진 약이 언급되며 화제를 모았다.
