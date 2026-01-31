'이지훈♥' 아야네, 피부과 시술 후 달라진 미모..."어려졌다고 칭찬해 줌"
[스포츠조선 정안지 기자]뮤지컬 배우이자 가수 이지훈의 아내 아야네가 미모를 자랑했다.
아야네는 31일 "피부과 시술 후라 좀 부어있네"라면서 사진을 게재했다.
사진 속에는 긴 생머리에 단정한 앞머리 스타일로 청초한 분위기를 자랑 중인 아야네의 모습이 담겨있다. 자연스러운 스타일링과 편안한 표정은 과하지 않은 그녀의 매력을 배가시킨다. 이어 옅은 미소 속 잡티 없는 투명한 피부와 또렷한 눈매를 자랑, 클로즈업에도 굴욕 없는 미모를 뽐냈다.
아야네는 "피부과 시술 후라 좀 부어있다"는 말과는 달리 날렵한 턱선 등을 자랑했다. 특히 그는 "근데 다들 어려졌다고 칭찬해 줌"이라면서 동안 미모를 자랑하며 환한 미소를 지었다.
뿐만 아니라 아야네는 딸 루희 양과의 일상도 공유했다. 딸과 함께 책을 읽으며 시간을 보내고 있는 아야네는 "루희랑 책 읽는 시간은 행복하다"며 웃었다. 이 과정에서 책에 한껏 집중한 루희 양의 모습이 눈길을 끈다.
한편 이지훈은 2021년 14세 연하 일본인 아내 아야네와 결혼했으며 슬하에 딸 루희를 두고 있다. 현재 이지훈과 아야네는 개인 유튜브 채널을 운영하며 루희 양의 육아 일상 등을 공유하며 소통 중이다.
anjee85@sportschosun.com
