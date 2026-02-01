故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 …

[스포츠조선 김수현기자] 국민 MC로 오랜 사랑을 받은 故 허참이 세상을 떠난지 4년이 흘렀다.

지난 2022년 2월 1일 故 허참은 간암 투병 끝에 눈을 감았다. 향년 73세.

방송가에 따르면 故 허참은 프로그램 피해를 염려해 주변 관계자들에게도 투병 사실을 알리지 않았다.

지난 2008년 처음 건강검진에서 대장 선종을 발견한 故 허참은 당시 선종이 간으로 침범할 정도로 심각한 상태였고, 총 5차례에 걸친 대장 수술을 받은 것으로 알려졌다.

이후 지난 2002년 1월 JTBC '진리식당'을 마지막 방송으로 우리 곁을 떠났다.

1949년 황해도에서 태어나 부산에서 성장한 故 허참은 군대에서 위문공연 MC를 하며 방송인의 꿈을 키웠고, 1974년 MBC 라디오 프로그램 '청춘은 즐거워' MC로 방송 생활을 시작했다.

1984년 4월 첫방송부터 2009년 마지막 방송까지 맡았던 KBS '가족오락관'이 고인의 대표작이 됐다.


故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 …
교통사고로 단 한 회 자리를 비운 것으로 제외하고 25년 간 '가족오락관'의 든든한 터줏대감이자 기둥이었던 故 허참은 가족오락관'이 막을 내린 이후에도 SBS '트로트 팔도 강산', 경인방송 '8도 노래자랑', 엠넷 '골든 힛트송' 등 음악 프로그램 MC으로 '국민 MC'의 명성을 지켰다.


당시 故 허참의 비보에 많은 후배들 역시 애도의 뜻을 전했다.

'가족오락관'에서 6년 동안 호흡을 맞춘 손미나는 "너무나 당혹스럽고 슬픈 마음 가눌 길이 없습니다. 얼마 전 함께 방송에 출연해 힘찬 목소리로 노래하시는 모습도 봤는데, 손 꼭 잡아주시며 맛있는 거 사줄테니 얼른 연락해라 하셨는데"라고 비통한 심경을 드러냈다.

또 MBN '엄지의 제왕'과 tvN '나이거참'에서 故 허참과 함께 호흡을 맞췄던 오정연 역시 "힘들더라도 할 수 있는 것에 감사하며 즐겁게 하라고 격려해주신 기억도 생생하다. 고통 속에 투병하시면서도 끝까지 주위 사람들에게 비밀로 해달라고 하셨단다. 그러지 마시지. 이제 보고 싶어도 못슌는 선생님이 너무 보고 싶고 목소리도 듣고 싶다"라고 애도했다.

shyun@sportschosun.com

