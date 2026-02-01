배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

기사입력 2026-02-01 08:19


배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 배정남이 자신의 연애사를 쿨하게 고백한다.

1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 10년 우정을 이어 온 배정남, 이성민, 김종수, 김성균이 함께 떠난 카자흐스탄 여행기가 공개된다.

여행을 위해 공항에 모인 배우 이성민, 김종수, 김성균, 배정남은 만나자마자 티격태격하며 10년 우정 케미를 선보였다. 특히, 다수결로 총무를 맡게 된 이성민은 지폐 계산에서부터 연이은 실수를 하며 진땀을 뺐다. 이어 이성민은 로밍을 하려다가 휴대전화를 챙기지 않은 것을 깨달은 것은 물론, 환전하러 갔다가 지갑을 놓고 온 사실이 밝혀져 시작부터 난관에 부딪혔다. 총무 이성민은 무사히 여행을 할 수 있을지 관심을 모은다.

카자흐스탄에 도착한 뒤, 의문의 여성과 다정하게 통화하는 배정남의 모습이 포착돼 모두의 궁금증을 증폭시켰다. 이를 목격한 이성민은 "얘 지금 여자랑 통화한다"라며 흥분했다. 특히, 식사 도중 "내 마지막 연애는 작년 초, 7살 연하의 회사원"이라는 배정남의 말에 형님들은 물론 스튜디오마저 깜짝 놀랐다고 전해진다.


한편, 세 남매의 아빠 김성균은 딸이 여행할 때 읽으라고 하루씩 읽을 편지를 써줬다고 해 모두의 부러움을 샀다. 이에 배정남은 세 남매 아빠 김성균의 은밀한 개인사를 폭로했다. 김성균은 "커밍아웃하더라도 내가 해야지. 왜 네가!"라며 크게 당황해했다. 과연 모두를 폭소케 한 김성균의 비밀은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

카자흐스탄에서 가장 유명한 전통시장을 찾은 네 사람은 상상을 초월하는 전통 음식들의 비주얼에 역대급 리액션을 쏟아냈다. 시장에서 장을 보던 도중 언어의 장벽에 부딪혀 아찔한 오해를 하는가 하면, 카자흐스탄 화장실 앞에서 이들을 알아본 팬들로 팬미팅 상황이 펼쳐져 모두가 놀라기도 했다.

또한 배정남은 형님들을 위해 카자흐스탄식 전통 사우나를 준비했다. 어디서도 본 적 없는 특이한 형태의 가마솥 노천탕에 들어가 몸을 녹이는 것은 물론, 곡소리 나는 카자흐스탄식 마사지에 모두 정신을 못 차렸다. 또한 사방이 모두 뚫린 통유리창 숙소의 모습에 일동 당황하는가 하면, 두 명은 한 침대를 써야 하는 상황에 놓이자 숨 막히는 눈치싸움이 시작됐다는 후문이다.

찐친 케미를 자랑하는 이성민, 김종수, 김성균, 배정남의 달콤살벌 카자흐스탄 여행기는 1일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

