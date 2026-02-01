심형탁, 올해 둘째 생긴다 "성별은 딸, 셋째까지 빨리 가질 것" ('조동아리')
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 심형탁이 둘째 계획을 고백했다.
1일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '올해 둘째 예정(?)이라는 하루 아빠 심형탁|덩달아 슈돌 출연 준비 중인 김수용 근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
심형탁과 사야와의 러브스토리를 듣던 김용만은 "장인어르신이 되게 멋지더라. 네가 나중에 거기 가서 제면소 운영을 하고 있지 않을까"라고 궁금해했다.
심형탁은 "야마나시에서 제일 유명한 제면소다. 아내 성이 히라이라 이름 자체가 '히라이멘'으로120년간 4대째 운영 중이다. 중간에 후지산 생수로 면을 만들기 위해 사야 할머니 쪽으로 가면 후지산 생수 집안과 결혼을 했다"고 밝혔다.
이에 김수용과 김용만이 심형탁이 가업을 물려받는다는 기대를 모으자 심형탁은 "지금은 기정사실화 되어있다. 저는 마음이 없는데. 주변에서 상속받을 거라고 얘기하니까 시청자 분들은 '상속받겠네' 하는 거다. 저는 아니"라고 부인했다.
아들 얘기를 빼놓을 수가 없었다. 심형탁은 "눈은 엄마를 닮고 하관은 저를 닮았다. 엄마가 하루를 안고 있으면 엄마를 닮았고 제가 안고 있으면 저를 닮았다"며 "음식을 한번도 게워낸 적이 없다. 너무 통통하고 귀엽다"고 자랑했다.
김수용은 "둘째 계획 없냐"고 물었고 심형탁은 "일단 셋째까지 보고 있다. 최대한 더 나이 먹기 전에 빨리 해야 돼서"라고 답했다.
그러면서 심형탁은 "유튜브에 블라인드 사주가 많지 않냐. 둘째가 올해 보인다더라. 이번 해에 둘째 가질 거 같은데 딸이라더라"라며 "그런 무속인들이 꽤 많은데 그분들이 다 그 얘기를 한다"고 기대했다.
