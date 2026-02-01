데프콘, 소화기 난사→노상방뇨 무인 사진관 테러범에 격분 "누구를 X먹이려고!"

기사입력 2026-02-01 11:20


데프콘, 소화기 난사→노상방뇨 무인 사진관 테러범에 격분 "누구를 X먹이…

[스포츠조선 조지영 기자] '탐정들의 영업비밀'이 피해 규모 약 7천만원, 서울 한복판 무인 사진관에서 벌어진 정체 불명 '소화기 테러' 사건의 미스터리를 추적한다.

오는 2일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 "무인 사진관에 소화기 테러를 한 후 사라진 범인을 찾아달라"는 한 자영업자의 다급한 의뢰가 접수된다.

의뢰인이 직접 준비한 CCTV 영상에는 2025년 11월 어느 날 저녁, 무인 사진관에 들어와 온 매장 가득 소화기 분말을 난사한 뒤 현장을 벗어나는 범인의 모습이 고스란히 담겨 있었다. 특히 의뢰인과 범인은 어떤 원한 관계나 일면식도 없었으며, 이 모든 것이 불과 '3분' 만에 일어난 일이라는 점에서 충격을 더한다. 그런데 의뢰인은 "그때가 처음이 아니었다. 범인이 범행 4일 전에도 매장에 찾아왔었다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

확인 결과, 범인은 소화기 테러 4일 전 이미 의뢰인의 매장을 방문한 적이 있었다. 당시 그는 손님들이 분실한 카드를 이용해 부스를 옮겨다니며 총 95만원을 결제했고, 매장 곳곳에 소변을 보는 엽기적인 행동까지 서슴지 않았다. 뿐만 아니라 맨발로 매장 안을 활보하고, 태연하게 앉아 과자를 먹는 등 마치 자기 집 안방인 듯 행동했다. 의뢰인은 두 차례에 걸친 테러 피해로 인한 청소 비용은 물론, 촬영 소품 전량 폐기, 이틀간의 영업 중단 손실까지 떠안게 됐다. 여기에 소화기 분말로 사진 기계들이 엉망이 되면서 총 7천만원가량의 피해를 입었다. 특히 의뢰인은 출산을 한 달 앞둔 임산부로, 극도의 불안감과 정신적 고통을 호소해 안타까움을 더한다.

'탐정들의 영업비밀'에서는 한 차례 카드·소변 테러 후 사라졌다가, 4일 뒤에 다시 나타나 소화기 테러를 벌이는 범인의 충격적인 행각이 낱낱이 공개된다. 이를 지켜본 데프콘은 "처음 해보는 솜씨가 아니다. 여러 번의 전적이 있을 것"이라며 상습범 가능성을 제기한다. 이어 "사진을 찍으려는 게 아니라, 그냥 누구를 X 먹이려고 하는 것 같다"며 분노를 드러낸다. 의뢰일 기준, 소화기 테러 발생 후 2주가 지났지만 수사는 제자리걸음에 유일한 단서는 CCTV 속 범인의 인상착의뿐이다. 과연 미스터리한 소화기 테러의 범인은 누구이며, 어떤 이유로 그런 끔찍한 일을 벌인 것인지, 모든 진실은 2월 2일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

2.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

3.

지상렬♥신보람, 결혼 경사 앞두고 속상한 심경 "별 얘기 다 나와" ('살림남2')

4.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

2.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

3.

지상렬♥신보람, 결혼 경사 앞두고 속상한 심경 "별 얘기 다 나와" ('살림남2')

4.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"축구장서 목을 조른다고" 이성잃은 손흥민 전 스승의 '눈물', 극장 역전패에 집단 난투극…'퇴장' 토디보 '모든 책임지겠다' 공식 사과

2.

"공만 건드렸잖아요" 시즌 첫 경고가 너무 억울한 김민재…옆에 있던 케인 "내 인생 최악의 심판" 분노

3.

"2주 전 부친상→골 넣고 울어버린 리버풀DF" '수비 줄부상' 팀 위해 조기복귀→뉴캐슬전 4-1 대승 쐐기포! 슬롯 감독"팀 위한 헌신" #YNWA

4.

"아스널 우승 극혐, 맨시티 응원? 토트넘 팬들아, 단결이 필요해!" 맨시티전 앞둔 프랭크 감독의 절박한 호소

5.

지금 로테이션에 만족? 맥 한참 잘못 짚은 SF 사장, 이정후 우익수가 중요한 게 아닌데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.