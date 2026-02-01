안보현♥이주빈, 공개 연애 시작..길 한복판서 손 잡고 당당 데이트

기사입력 2026-02-01 16:06


안보현♥이주빈, 공개 연애 시작..길 한복판서 손 잡고 당당 데이트

[스포츠조선 조지영 기자] 안보현과 이주빈이 선택의 기로에 선다.

오는 2일 저녁 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 '스프링 피버'(김아정 극본, 박원국 연출) 9회에서는 서로에게 없어서는 안 될 존재가 된 선재규(안보현)와 윤봄(이주빈)이 예상치 못한 변수와 마주한다.

지난 방송에서 선재규와 윤봄은 선한결(조준영)의 졸업까지 2년을 기다리기로 약속하며 조심스럽게 비밀 데이트를 이어왔다. 그러나 억누르려 해도 커져만 가는 감정은 결국 선을 넘었고, 두 사람의 달콤한 입맞춤은 보는 이들의 심박수를 끌어올렸다. 하지만 선재규의 조카 선한결이 죽은 줄로만 알았던 엄마의 존재를 알게 되며 평온하던 이들의 일상에는 균열이 생기기 시작했다.

이런 가운데 오늘(1일) 공개된 스틸에서는 분위기가 확연히 달라진 선재규와 윤봄의 모습이 포착돼 눈길을 사로잡는다. 남의 시선을 의식하며 조심스럽게 만남을 이어가던 두 사람은 공개 연애를 시작한 것인지, 이제 마을 한복판에서도 손을 잡고 당당하게 데이트를 즐기며 설렘을 자아낸다.

뿐만 아니라, 조카 선한결과 처음으로 다툰 뒤 복잡한 심경에 빠진 선재규의 곁을 윤봄이 든든하게 지키고 있어 위기 속에서도 더욱 끈끈해진 두 사람의 관계를 엿보게 한다.

또 다른 스틸에서는 윤봄이 오랫동안 연락을 끊고 지내 온 엄마 정난희(나영희)가 신수읍에 등장하며 긴장감을 더한다. 정난희가 선재규와 윤봄, 최이준(차서원)까지 얽힌 신수읍을 찾아온 이유는 무엇일지, 그녀의 등장은 이들의 관계에 새로운 위기를 예고하며 불안감을 고조시킨다.

이들의 운명이 어떻게 펼쳐질지 이목이 집중되는 tvN 월화드라마 '스프링 피버' 9회는 내일 2일 저녁 8시 50분 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

2.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

3.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

4.

[SC이슈] "내 아이 낳고 싶어"…황재균, 티아라 지연과 이혼 사유 '2세 계획'이었나

5.

최유라, 美 명문대 아들 장가보냈다…명동성당서 경건한 결혼식 "잘 참았는데 눈물이"

연예 많이본뉴스
1.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

2.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

3.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

4.

[SC이슈] "내 아이 낳고 싶어"…황재균, 티아라 지연과 이혼 사유 '2세 계획'이었나

5.

최유라, 美 명문대 아들 장가보냈다…명동성당서 경건한 결혼식 "잘 참았는데 눈물이"

스포츠 많이본뉴스
1.

'125이닝 대형 변수' KIA, 이래서 42억 썼구나…"7명 정도 선발로 준비시키려고"

2.

이정후와 자주 비교됐던 타격왕, SF와 전격 계약...FA인데 연봉이 줄었다 왜?

3.

[공식 발표]'日 축구 또 경사, 충격 韓 뭐하고 있나' U-23 아시안컵 2연패 주장 센터백, 네덜란드 알크마르 전격 이적.. "또 유럽파를 탄생시켰다"

4.

이제 곧 은퇴인데 WBC 좌절…WS 영웅의 절규 "ML 뛰는데 내 나라 대표 왜 못하냐"

5.

'FIFA 랭킹 57위→亞에선 15번째' '변방' 대한민국, 0-5→2-3→2-3…3전 전패, 아시안컵 최하위 탈락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.