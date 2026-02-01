장정윤, ♥김승현에 답답함 폭발 "창피할 때 있어, 꼴이 너무 엉망이야"

1일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '둘째딸 때문에 고생 중인 살림남 김승현. 충격 근황 전해…'라는 제목의 영상이 게재됐다.
둘째 딸 육아로 정신 없는 나날을 보내고 있는 김승현 장정윤 부부. 18개월이라는 리윤 양은 잠투정이 한창이었다. 장정윤은 "원래 리윤이가 7시면 잤는데 요즘에 안 잔다. 9시, 10시 돼도. 그래서 아빠가 에너지를 빼놓으려고 온몸으로 놀아주는 중"이라며 "보통 19개월이 마의 18개월이라더라. 리윤아 아빠 46살이야. 살살해"라고 토로했다.
밤이 되자 잠들기 싫어 울음이 터진 리윤 양. 장정윤이 "달랜다고 달래지지 않는다. 모른 척해야 금방 멈춘다"며 못들은 척하자 리윤 양은 눈물을 그치는 듯했다. 하지만 김승현이 달래려 하자 리윤 양은 곧바로 눈물이 터졌다.
다음날, 리윤 양이 어린이집에 가 자유시간이 생긴 두 사람은 오랜만에 패밀리레스토랑에서 둘만의 오붓한 외식을 즐기기로 했다.
장정윤은 "지금 너무 추운데 본인 꼴이 너무 엉망이다. 지금 양말도 안 신고"라며 맨발로 나온 김승현을 타박했다. 김승현은 "너무 급하게 나왔다"고 해명했지만 장정윤은 "얼굴 시뻘개서 왜 그러냐"고 토로했다. 장정윤은 "진짜 양말 왜 안 신고 다니냐. 이해가 안 된다. 길도 모른다. 맨날 나한테 어디로 가냐고 묻는다"며 "여름에는 덥게 입고 겨울에는 춥게 입고. 가끔 창피할 때가 있다. 얼굴이라도 안 알려졌으면 모르겠는데 얼굴이 알려지지 않았냐. 사람들이 보면 '김승현 봤는데 양말이 없나 봐' 하지 않겠냐"고 김승현을 답답해했다.