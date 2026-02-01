'S대 금융맨♥' 효민, 한강뷰 신혼집 공개..호텔 뺨치는 감각적 인테리어 눈길
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 티아라 출신 효민이 신혼집 인테리어를 공개하며 근황을 전했다.
2일 효민은 자신의 SNS에 "청소가 아주 많이 힘들었으므 홈 투어하며 마지막 기록 완료"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 한강 조망이 돋보이는 효민의 신혼집이 담겨 눈길을 끌었다. 전체적으로 깔끔하면서도 감각적인 인테리어가 인상적인 공간으로, 세련된 소품과 가구 배치, 블랙 앤 화이트 컬러의 조화가 도회적인 분위기를 자아냈다.
특히 통유리 창 너머로 펼쳐진 한강 뷰가 시선을 사로잡았다. 탁 트인 전망과 여유로운 테라스 공간은 효민 특유의 센스 있는 라이프스타일을 고스란히 드러내며 감탄을 안겼다.
앞서 효민은 "Let's make good memories here! (여기서 좋은 추억 많이 만들자) 잘 지내보자"라는 글과 함께 직접 인테리어한 신혼집을 공개해 화제를 모은 바 있다. 영상과 사진 속 거실은 동양적인 감성이 묻어나는 고급스러운 모던 스타일로 꾸며졌으며, 넓은 다이닝룸에는 독특한 조명이 설치돼 공간의 품격을 더했다.
한편 효민은 지난해 4월 서울 중구 신라호텔에서 비연예인과 결혼식을 올렸다. 효민의 남편은 서울대 출신으로 현재 글로벌 사모펀드(PEF)의 핵심 인물로 알려졌다.
