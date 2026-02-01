차은우-김선호, 또 탈세 의혹, 또 같은 소속사…우연이라기엔 너무 겹친다

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 차은우에 이어 김선호가 탈세 의혹에 휩싸였다. 특히 공교롭게도 같은 소속사에 몸담고 있는 두 사람의 비슷한 세무 논란은 개인의 문제를 넘어 소속사의 책임론까지 거론되는 상황이다.
1일 스포츠경향은 판타지오 소속 차은우에 이어 김선호도 가족 법인을 이용한 탈세 의혹을 제기했다. 보도에 따르면, 김선호는 2024년 1월 서울 용산구에 있는 자택 주소지를 별도 공연 기획사 법인을 만들었으며, 김선호가 법인의 대표 이사로 사내이사와 감사는 김선호의 부모가 맡고 있는 것으로 알려졌다.
이에 매체는 이 법인이 김선호의 자산 증식과 소득 분산용 특수목적법인 성격이 짙으며, 실질적인 탈세 정황이 포착됐다고 주장했다. 법인 계좌를 통해 부모에게 급여를 지급한 뒤 이를 김선호가 되돌려 받거나, 법인 카드를 생활비와 유흥비로 사용하는 등 유용 의혹이 있다는 것.
하지만 이에 대해 김선호 측은 즉각 공식입장을 발표했다. "현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다"면서 "김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.
또한 "보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다"고 설명했다.
김선호의 탈세 의혹이 더욱 주목을 받는 이유는 최근 200억 원대 연예인 최대 규모 추징금을 통보받은 차은우와 같은 소속사이기 때문. 두 배우가 모두 판타지오 소속이라는 사실은 단순한 우연으로 보기 어렵다는 해석을 낳는다. 같은 소속사에서 유사한 세무 이슈가 반복적으로 언급된다는 점은, 개인 일탈보다는 관리 체계 전반에 대한 질문으로 이어질 수밖에 없다는 것. 물론 소속사의 책임으로 단정하기는 이르지만, 책임을 피할 수는 없어 보인다.