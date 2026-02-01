'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메이징"
[스포츠조선 이지현 기자] 성폭행 혐의를 벗고 복귀하는 가수 김건모의 모습이 공개됐다.
1일 이윤미는 김건모와 함께 찍은 사진을 공개하며, 그의 콘서트를 응원했다. 그는 "핑계 대지말고 무조건가자!!! 나는 꼭 갈꺼야~~!!!!!"라며 남편 주영훈, 김건모와 함께 찍은 사진을 게재했다.
김건모는 오는 3월 21일 오후 5시 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '25-26 김건모 라이브 투어 모.(MO.)' 서울 공연을 연다. 지난해 9월 부산을 시작으로 12월 31일 인천까지 전석 매진을 기록하며 이어온 투어의 열기를 서울로 그대로 이어 온다.
김건모는 지난 2019년 유튜브 채널 '가로세로연구소' 폭로로 성폭력 의혹에 휘말리며 활동을 중단했다. 당시 김건모는 의혹을 전면 부인하며 법적 대응에 나섰고, 2022년 성폭력 혐의에 대해 최종 무혐의 처분을 받았다. 이 과정에서 방송 활동이 중단됐으며, 개인적으로는 이혼의 아픔도 겪었다. 무혐의 처분 이후 김건모는 6년 만에 무대에 복귀했다.
