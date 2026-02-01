'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메이징"

기사입력 2026-02-01 22:44


'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메…

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메…

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메…

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메…

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메…

[스포츠조선 이지현 기자] 성폭행 혐의를 벗고 복귀하는 가수 김건모의 모습이 공개됐다.

1일 이윤미는 김건모와 함께 찍은 사진을 공개하며, 그의 콘서트를 응원했다. 그는 "핑계 대지말고 무조건가자!!! 나는 꼭 갈꺼야~~!!!!!"라며 남편 주영훈, 김건모와 함께 찍은 사진을 게재했다.

김건모는 오는 3월 21일 오후 5시 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '25-26 김건모 라이브 투어 모.(MO.)' 서울 공연을 연다. 지난해 9월 부산을 시작으로 12월 31일 인천까지 전석 매진을 기록하며 이어온 투어의 열기를 서울로 그대로 이어 온다.

김건모는 지난 2019년 유튜브 채널 '가로세로연구소' 폭로로 성폭력 의혹에 휘말리며 활동을 중단했다. 당시 김건모는 의혹을 전면 부인하며 법적 대응에 나섰고, 2022년 성폭력 혐의에 대해 최종 무혐의 처분을 받았다. 이 과정에서 방송 활동이 중단됐으며, 개인적으로는 이혼의 아픔도 겪었다. 무혐의 처분 이후 김건모는 6년 만에 무대에 복귀했다.

olzllovely@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'틀면 나오는' 추성훈, 시청률 참패 혹평에 "노력하지만 쉽지 않다. 제 실력이 부족해"

2.

신세경, '지붕킥' 충격 엔딩 회상 "바깥 분위기 심각해져, 15년째 난리"(요정재형)

3.

[공식] 차은우 이어 김선호도 가족 법인 '탈세' 의혹..판타지오 "1인 법인 폐업 절차 진행中"

4.

'이은형♥' 강재준, 위고비 없이 33kg 감량 "현재 90kg, 원래 근육질 몸매였다"

5.

'S대 금융맨♥' 효민, 한강뷰 신혼집 공개..호텔 뺨치는 감각적 인테리어 눈길

연예 많이본뉴스
1.

'틀면 나오는' 추성훈, 시청률 참패 혹평에 "노력하지만 쉽지 않다. 제 실력이 부족해"

2.

신세경, '지붕킥' 충격 엔딩 회상 "바깥 분위기 심각해져, 15년째 난리"(요정재형)

3.

[공식] 차은우 이어 김선호도 가족 법인 '탈세' 의혹..판타지오 "1인 법인 폐업 절차 진행中"

4.

'이은형♥' 강재준, 위고비 없이 33kg 감량 "현재 90kg, 원래 근육질 몸매였다"

5.

'S대 금융맨♥' 효민, 한강뷰 신혼집 공개..호텔 뺨치는 감각적 인테리어 눈길

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

'가스공사 킬러' 고양 소노, 한국가스공사 맞대결 6연승 질주…이정현 후반 대활약 80-62 역전승, 가스공사는 리그 6연패

3.

오타니가 '손짓'하자 동료는 감탄했다…"대부분 삐뚤어지기 마련인데"

4.

[오피셜]'韓 축구 대박, 새벽잠 좀 설치겠네' 이강인 9경기만 PSG 원정 명단 포함, 스트라스부르전 선발 출전 불투명.."신예 드루도 합류, 경쟁 살벌하다"

5.

[속보]"희찬 형, 강등에서 구해줄게" 'HERE WE GO', 'BBC' 모두 떴다! '16세 263일' 맨유 신화→울버햄튼 임대 확정…마르세유 이적 동의

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.