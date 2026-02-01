이덕화, 새로 맞춘 NEW 가발 자랑 "티 하나도 안나, 세상이 이렇게 좋아졌다"(유퀴즈)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이덕화가 유쾌한 입담으로 시청자들에게 웃음을 선사했다.
1일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(이하 '유퀴즈')' 측은 "여러분의 덕화 인사드려요. 유퀴즈용 신상 가발 자랑(?)부터 재석을 열광하게 한 그 시절 유행어까지"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
이날 방송에서 유재석은 이덕화를 만나자마자 "'유퀴즈' 섭외를 받자마자 가발 피팅을 하러 가셨다고 들었다"고 하자, 이덕화는 "맞다. 이거 오늘 새로 한 거다. 괜찮냐"고 자랑하며 유쾌한 분위기를 자아냈다. 이어 그는 "옷이 괜찮냐고 묻는 것도 아니고, '머리 괜찮냐'라고 묻냐. 이게 무슨 짓이냐"라며 너스레를 떨었다.
또한 그는 "세상에는 머리가 빠진 사람과 빠질 사람으로 나뉜다"며 "지금 내 머리에 쓴 가발 표 나냐? 안 난다. 이렇게 세상이 좋아졌다"라며 세계 최초(?) 가발 자랑 토크로 웃음을 안겼다.
이덕화는 남다른 사랑꾼 면모도 드러냈다. 73세임에도 여전히 아내를 '이쁜이'라고 부른다고 밝힌 그는 "일흔이 넘어서 슈퍼 따라가서 '이쁜아, 이거 여슌다'라고 한다. 그럼 애기가 오는 줄 아는데 할머니가 들어오는 거다"라며 "지금도 이쁘다"고 애정을 전해 감탄을 자아냈다.
한편, 물리학자 김범준, OCN 채널 상단 자막을 쓴 직원, 영화감독 장항준, 배우 이덕화가 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 4일 수요일 오후 8시 45분 방송한다.
