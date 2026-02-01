'김혜정♥' 김성균, 정관수술 커밍아웃 "요즘엔 묶지 않고 잘라내더라"(미우새)
[스포츠조선 김소희 기자] 세 아이의 아빠 배우 김성균이 '정관 수술'을 고백했다.
1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 배정남을 비롯해 이성민, 김종수, 김성균이 함께 떠난 카자흐스탄 여행기가 그려졌다. 10년 넘게 우정을 쌓아온 네 사람은 티격태격하며 남다른 케미를 뽐냈다.
카자흐스탄에 도착한 이들은 현지 식당에서 첫 끼를 먹으며 여행 소감을 전했다. 이성민이 재작년 강원도에서 홀로 생활한 이야기를 꺼낸 뒤, 김성균에게 "너도 혼자만의 시간이 필요하지 않냐"고 물었다. 이에 김성균은 "저는 가족과 함께 있는 게 좋은데, 가족들은 혼자 시간을 가지라고 한다. 잔소리를 많이 해서 그런가"라며 웃음을 자아냈다.
삼남매의 아빠인 김성균은 이어 "첫째가 고1, 둘째가 중2, 막내가 초등학교 5학년"이라며 "막내는 아직 사춘기가 안 왔다. 우리 딸은 제가 먼 길을 떠나면 첫날 열어 볼 편지, 둘째 날 열어 볼 편지를 따로 챙겨준다. 이번에도 짐을 싸는데 뭘 툭 던지고 가더라"고 자랑해 부러움을 샀다.
이에 이성민이 "(그렇게 좋으면) 하나 더 낳아라"라고 농담하자, 배정남이 "형님 잠갔잖아요?"라며 김성균의 은밀한 사생활을 폭로했다. 김성균은 "커밍아웃은 내가 해야지, 왜 네가 하냐"며 발끈했고, 김종수는 "지킬 건 지켜줘라"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.
결국 김성균은 "맞다. 잠갔다. 다시 여는 것도 안 된다. 예전에는 묶는 시술이었는데, 요새는 잘라버린다"고 솔직히 고백하며 웃음을 터뜨렸다. 이에 이성민은 "내가 너와 제수씨의 금실을 잘 안다. 잘했다. 그렇지 않았으면 다섯째까지 생겼다"며 너스레를 떨어 모두를 폭소케 했다.
한편 김성균은 2010년 연극배우 출신 김혜정 씨와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸 하나를 두고 있다.
