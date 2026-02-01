'김혜정♥' 김성균, 정관수술 커밍아웃 "요즘엔 묶지 않고 잘라내더라"(미우새)

최종수정 2026-02-01 23:16

'김혜정♥' 김성균, 정관수술 커밍아웃 "요즘엔 묶지 않고 잘라내더라"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 세 아이의 아빠 배우 김성균이 '정관 수술'을 고백했다.

1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 배정남을 비롯해 이성민, 김종수, 김성균이 함께 떠난 카자흐스탄 여행기가 그려졌다. 10년 넘게 우정을 쌓아온 네 사람은 티격태격하며 남다른 케미를 뽐냈다.

1일 방송된 '미운 우리 새끼'에는 배정남, 이성민, 김종수, 김성균이 함께 떠난 카자흐스탄 여행기가 담겼다. 10년 넘게 쌓아온 우정 덕분에 네 사람은 여행 내내 티격태격하며 남다른 케미를 뽐냈다.

카자흐스탄에 도착한 이들은 현지 식당에서 첫 끼를 먹으며 여행 소감을 전했다. 이성민이 재작년 강원도에서 홀로 생활한 이야기를 꺼낸 뒤, 김성균에게 "너도 혼자만의 시간이 필요하지 않냐"고 물었다. 이에 김성균은 "저는 가족과 함께 있는 게 좋은데, 가족들은 혼자 시간을 가지라고 한다. 잔소리를 많이 해서 그런가"라며 웃음을 자아냈다.

삼남매의 아빠인 김성균은 이어 "첫째가 고1, 둘째가 중2, 막내가 초등학교 5학년"이라며 "막내는 아직 사춘기가 안 왔다. 우리 딸은 제가 먼 길을 떠나면 첫날 열어 볼 편지, 둘째 날 열어 볼 편지를 따로 챙겨준다. 이번에도 짐을 싸는데 뭘 툭 던지고 가더라"고 자랑해 부러움을 샀다.


'김혜정♥' 김성균, 정관수술 커밍아웃 "요즘엔 묶지 않고 잘라내더라"(…
이에 이성민이 "(그렇게 좋으면) 하나 더 낳아라"라고 농담하자, 배정남이 "형님 잠갔잖아요?"라며 김성균의 은밀한 사생활을 폭로했다. 김성균은 "커밍아웃은 내가 해야지, 왜 네가 하냐"며 발끈했고, 김종수는 "지킬 건 지켜줘라"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

결국 김성균은 "맞다. 잠갔다. 다시 여는 것도 안 된다. 예전에는 묶는 시술이었는데, 요새는 잘라버린다"고 솔직히 고백하며 웃음을 터뜨렸다. 이에 이성민은 "내가 너와 제수씨의 금실을 잘 안다. 잘했다. 그렇지 않았으면 다섯째까지 생겼다"며 너스레를 떨어 모두를 폭소케 했다.

한편 김성균은 2010년 연극배우 출신 김혜정 씨와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸 하나를 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'암 투병' 박미선, 보이스피싱 사칭 피해…선우용여 "폰 잃어버렸다며 전화와"

2.

[공식] '차은우 소속사' 김선호, 탈세의혹 전면 부인 "고의적 목적 없어, 폐업 절차 중"

3.

정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

4.

이동국♥이수진, 5남매와 결혼 20주년 리마인드 웨딩 화보..우월한 유전자 '감탄'

5.

장정윤, ♥김승현에 답답함 폭발 "창피할 때 있어, 꼴이 너무 엉망이야"

연예 많이본뉴스
1.

'암 투병' 박미선, 보이스피싱 사칭 피해…선우용여 "폰 잃어버렸다며 전화와"

2.

[공식] '차은우 소속사' 김선호, 탈세의혹 전면 부인 "고의적 목적 없어, 폐업 절차 중"

3.

정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

4.

이동국♥이수진, 5남매와 결혼 20주년 리마인드 웨딩 화보..우월한 유전자 '감탄'

5.

장정윤, ♥김승현에 답답함 폭발 "창피할 때 있어, 꼴이 너무 엉망이야"

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

'125이닝 대형 변수' KIA, 이래서 42억 썼구나…"7명 정도 선발로 준비시키려고"

3.

터질게 터졌다! 푸에르토리코 WBC 불참 경고, "왜 우리 선수들만 못 나가게 해?"

4.

[공식 발표]'日 축구 또 경사, 충격 韓 뭐하고 있나' U-23 아시안컵 2연패 주장 센터백, 네덜란드 알크마르 전격 이적.. "또 유럽파를 탄생시켰다"

5.

"김민재는 현금이 열리는 나무" 中 베이징 돈방석 예약, '한국인 효자'KIM 첼시 이적시 4년간 130억 수익 예상(中 매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.