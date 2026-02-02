홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 30억" ('홍석천이원일')

최종수정 2026-02-02 08:36

홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…

홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…

홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…

홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…

홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍석천이 부동산에 속아 헐값에 아파트를 팔고 손해를 봤던 일화를 털어놨다.

지난달 30일 유튜브 채널 '홍석천이원일'에는 "새해엔 폭식! 먹다 지쳐버린 홍석천&이원일 결국 대국민 사과"라면서 영상이 게재됐다.

이날 홍석천과 이원일은 독립문 영천 시장을 찾은 가운데 홍석천은 "여기에 스토리가 있다"면서 운을 뗐다.

그는 "여기 근처에 집을 하나 산 적 있다"면서 "1억을 주고 샀다. 부동산에서 2억을 주겠다더라. 10년 갖고 있었으니까 팔았다"고 했다.

이를 듣던 이원일은 "형이 뭘 팔았다면 황금기가 곧 온다는 소리인데"라며 웃었다.


홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 3…
홍석천은 "일주일 후에 다른 부동산에서 전화가 왔다. 5억 5천을 주겠다더라. 일주일 후에"라고 강조한 뒤, "그 부동산이 나를 속인 거다"며 분노했다.

그는 "재개발 확정이 됐는데 그 이야기를 나한테 안 하고"라면서 "그 아파트가 여기다. 30억이다"고 덧붙여 안타까움을 자아냈다. 그러면서 홍석천은 "이 방향으로는 소변도 안 눈다"라며 속상한 마음을 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

차은우-김선호, 또 탈세 의혹, 또 같은 소속사…우연이라기엔 너무 겹친다

5.

“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

차은우-김선호, 또 탈세 의혹, 또 같은 소속사…우연이라기엔 너무 겹친다

5.

“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

3.

'91분 동점골 실점→94분 결승골' OT 극장 개봉…맨유, '노룩 어시스트' 카세미로 1골 1도움 원맨쇼+세슈코 환상골로 풀럼 3-2 격파, 미친 3연승 질주[EPL 리뷰]

4.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

5.

"최적의 솔루션, 하지만..." 박진만 감독의 차가운 경고, '좌완 프리미엄' 신기루 사라지기 전 '각성' 필수, 좌승현에게 남은 시간은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.