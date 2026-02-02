홍석천, 부동산 사기로 28억 손해 "속아서 2억에 판 아파트, 현재 30억" ('홍석천이원일')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍석천이 부동산에 속아 헐값에 아파트를 팔고 손해를 봤던 일화를 털어놨다.
지난달 30일 유튜브 채널 '홍석천이원일'에는 "새해엔 폭식! 먹다 지쳐버린 홍석천&이원일 결국 대국민 사과"라면서 영상이 게재됐다.
이날 홍석천과 이원일은 독립문 영천 시장을 찾은 가운데 홍석천은 "여기에 스토리가 있다"면서 운을 뗐다.
그는 "여기 근처에 집을 하나 산 적 있다"면서 "1억을 주고 샀다. 부동산에서 2억을 주겠다더라. 10년 갖고 있었으니까 팔았다"고 했다.
이를 듣던 이원일은 "형이 뭘 팔았다면 황금기가 곧 온다는 소리인데"라며 웃었다.
홍석천은 "일주일 후에 다른 부동산에서 전화가 왔다. 5억 5천을 주겠다더라. 일주일 후에"라고 강조한 뒤, "그 부동산이 나를 속인 거다"며 분노했다.
그는 "재개발 확정이 됐는데 그 이야기를 나한테 안 하고"라면서 "그 아파트가 여기다. 30억이다"고 덧붙여 안타까움을 자아냈다. 그러면서 홍석천은 "이 방향으로는 소변도 안 눈다"라며 속상한 마음을 털어놨다.
