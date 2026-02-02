박명수, 허경환 '유퀴즈' 고정 야욕에 찬물..."어렵다고 본다"
[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 박명수가 허경환의 '유퀴즈' 고정 출연 가능성에 대해 단호한 의견을 밝혀 웃음을 자아냈다.
2일 오전 방송된 KBS 쿨FM 박명수의 라디오쇼에는 배우 이동휘가 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.
이날 방송에서 박명수는 이동휘에게 "유라인 아니냐"며 질투 섞인 질문을 던졌다.
이에 이동휘는 유재석을 언급하며 "유재석 선배님이 눈에 보이는 도움, 실질적인 도움을 주셨기 때문에 유라인"이라고 솔직하게 답했다.
이어 "박명수 선배님이 눈에 보이는 도움을 주시면 언제든 마음을 바꿀 수 있다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
그러자 박명수는 갑자기 허경환의 이름을 꺼내 들었다. 그는 "그런 사람이 한 명 더 있다. 허경환"이라며 "박명수 라인이지만 성공을 위해 그 사실을 숨기고 있다"고 폭로해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.
이동휘는 허경환이 tvN 예능 유 퀴즈 온 더 블럭 고정 출연을 노리고 있다는 이야기에 대해 "꼭 고정이 됐으면 좋겠다"고 응원했다.
그러나 박명수는 곧바로 "제가 보기엔 그건 어렵다"고 선을 그어 폭소를 자아냈다.
박명수의 직설적인 발언에 청취자들 역시 "이게 바로 박명수식 팩트 폭격", "괜히 찔려서 더 웃기다" 등의 반응을 보이며 즐거움을 드러냈다.
