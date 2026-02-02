[종합] 구준엽, 故서희원 1주기 추모 조각상 "죽도록 보고 싶어"…현지 매체 일제히 칭송 "구성 하나하나에 의미"

사진=구준엽 개인 계정

[스포츠조선 고재완 기자] 구준엽의 아내 고 서희원에 대한 애절한 마음이 추모 조각상으로 표현됐다.

대만 현지 방송과 일간지들도 "개인적 애도를 예술적 조형물로 구현한 사례"라며 일제히 이를 비중 있게 다뤘다.

대만 TTV는 지난 2일 "서희원 사망 1주기인 이날 신베이시 진바오산에서 기념 조각상 제막식이 진행됐다"며 "조형물의 공식 명칭은 '熙媛的永恒軌道(희원의 영원한 궤도)'로, 고인을 중심으로 한 '영원한 동행'의 개념을 담고 있다"고 설명했다.

조각상의 구조 역시 구체적으로 소개됐다. TTV에 따르면 해당 조형물은 총 9개의 큐브로 구성돼 있으며, 각 큐브는 일정한 간격과 각도를 유지한 채 배치됐다. 매체는 "이는 행성이 궤도를 따라 움직이듯, 고인을 중심으로 기억과 사랑이 이어진다는 의미를 시각화한 것"이라고 전했다.

색채와 이미지에 대한 해석도 이어졌다. 대만 FTV은 "조형물 전반에 분홍색 계열이 사용됐는데, 이는 대중이 기억하는 '소녀 같은 서희원'의 이미지를 반영한 것"이라고 보도했다. 이어 "구준엽이 직접 디자인 과정에 깊이 관여했으며, 조각상은 인위적인 웅장함보다 부드럽고 개인적인 감정을 강조한 형태"라고 덧붙였다.


사진=구준엽 개인 계정
구조 속에 숨겨진 수치와 방향성도 관심을 모았다. 중국시보는 "조형물이 특정 방향을 향해 있으며, 그 각도가 '208도'로 설정돼 있다"며 "이는 단순한 미적 선택이 아니라, 두 사람의 관계와 시간을 상징하는 개인적 수치로 해석되고 있다. 비문 전반이 '영원한 동행'과 '지속되는 기억'에 초점을 맞추고 있다"고 전했다.

이날 진행된 제막식 현장 분위기도 상세히 전해졌다. 대만 여성신문은 "당일 현장은 비가 내리는 가운데 차분하게 진행됐다. 구준엽을 비롯해 서희원의 어머니와 여동생 서희제 등 가족들이 참석해 묵묵히 고인을 기렸다"며 "행사는 공개적이기보다는 조용한 추모에 초점이 맞춰졌다"고 보도했다.


사진=구준엽 개인 계정

사진캡처=대만 스타뉴스 유튜브 채널



TVBS는 현장에서 포착된 장면을 전하며 "서희제가 조각상 앞에서 고개 숙여 감사 인사를 전하는 모습이 방송 화면에 담겼다"며 "유족과 지인들 모두 발언을 최소화한 채 짧은 묵념으로 추모의 뜻을 전했다"고 설명했다.

동료들의 참석도 눈길을 끌었다. 또 다른 대만 매체 스타뉴스는 "클론 멤버 강원래가 휠체어를 타고 제막식에 참석했다. 오랜 음악적 동료의 동행이 현장의 의미를 더했다"고 전했고 중천신문 역시 "연예계 지인들이 다수 모습을 드러내 조형물 공개를 함께했다"고 보도했다.

이번 작업에 대한 평가도 나왔다. 태보는 "이번 조형물은 거대한 추모비가 아닌, 한 사람의 사랑을 담은 개인적 기념물"이라며 "음악인 출신인 구준엽의 미술적 감각과 감정 표현이 결합된 결과물"이라고 평가했다.

대만 언론들은 공통적으로 "조각상은 공개 직후부터 '애도의 방식' 자체로 주목받고 있다"며 "고인을 기억하는 하나의 상징물로 자리 잡을 가능성이 크다"고 전했다.


사진=구준엽 개인계정
구준엽은 고 서희원 1주기를 맞아 자신의 SNS에 손편지로 절절한 심경을 전하기도 했다. 그는 "나의 영원한 사랑, 나의 모든 것 희원이에게"라는 제목으로 "희원아, 거긴 어떠니? 춥진 않은지. 덥진 않은지 오빠는 언제나 걱정이다. 아침에 텅 빈 방 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 아직도 현실인지 꿈인지..꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다"며 "무거운 몸을 일으켜 '오늘은 어떤 음식을 만들까? 무얼 만들어야 네가 좋아할까' 하면서 음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 너의 그리움에 한없이 눈물이 흐른다"고 털어놨다.

구준엽은 "미안해. 오빠가 이렇게 약한 모습 보여서. 하지만 이것이 너에 대한 그리움을 달래는 마지막 방법이야. 이해해 주길 바란다"며 "우리 희원이..희원아. 우리 다음에 만나면 영원히..영원히 같이 있자. 보고 싶다. 너무 보고 싶다. 죽도록 보고 싶다. 너의 영원한 광토 오빠. 준준이가"라며 글을 맺었다.

한편 대만의 각종 매체 보도에 따르면, 구준엽은 서희원이 지난 2월 폐렴 합병증 등으로 별세한 뒤 체중이 12∼14 kg 이상 줄어든 상태다. 뿐만 아니라, 대만 신베이시 금보산 장미원에 안치된 서희원의 유골이 있는 묘소를 매일 찾고 있다는 목격담이 이어지고 있다. 한 현지 매체는 "엄청난 폭우 속에서도 묘소를 지키며 아이패드를 꺼내 서희원의 사진을 정성스럽게 들여다봤다"는 목격담까지 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

