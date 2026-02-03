'63kg까지 빠졌던' 고지용, 볼 패일 정도로 야윈 얼굴..또 불거진 건강이상설

기사입력 2026-02-03 06:01


'63kg까지 빠졌던' 고지용, 볼 패일 정도로 야윈 얼굴..또 불거진 건강이상설

[스포츠조선 정유나 기자] 젝스키스 출신 고지용이 한층 더 야윈 근황으로 다시 한번 건강 이상설에 휩싸였다.

고지용은 최근 자신의 계정을 통해 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다.

편안한 후드티에 안경을 착용한 그는 미소를 지으며 차분하게 대화를 이어갔지만, 이전보다 눈에 띄게 수척해진 모습이 시선을 끌었다. 볼이 움푹 들어간 얼굴과 핼쑥한 인상에 팬들의 걱정이 쏟아졌다.

앞서 고지용은 지난 2023년에도 급격히 마른 모습으로 건강 이상설에 휘말린 바 있다. 이후 그는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 당시 상황을 직접 언급했다. 고지용은 "전체적으로 간 기능이 떨어졌다"며 "간 수치가 급격히 올라 입원까지 했고, 어머니가 병원으로 달려오실 정도로 모두가 놀랐다"고 털어놨다.


이어 "의사들이 술을 한 잔도 마시지 말라고 해서 6개월 동안 금주했다"며 "그때 살이 많이 빠져 키 180cm에 몸무게가 63kg까지 내려갔다. 그때부터 몸이 안 좋다는 신호가 왔던 것 같다"고 밝혔다. 다만 그는 "현재는 많이 좋아진 상태"라며 팬들을 안심시키기도 했다.

한편 고지용은 현재 샤브샤브 전문점을 운영 중인 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

