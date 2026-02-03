심권호, '초기 간암' 알고도 치료 거부 "그냥 사라지고 싶어" 오열

2일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 '제2회 청송 심씨 자손만대잇기 운동'의 주인공 심권호가 병원을 찾는 모습이 그려졌다. 이날 심권호는 제작진의 설득 끝에 건강검진을 받기 위해 병원으로 향했다.
복부 초음파 검사를 위해 침대에 누운 심권호를 살핀 담당의는 "간이 많이 딱딱하고 표면도 거칠다. 간경화 소견이 보인다"고 진단했다. 이어 화면을 유심히 보던 담당의는 갑자기 표정이 굳으며 "당장 CT를 찍어봐야겠다. 안 좋은 혹이 하나 있다"고 말해 긴장감을 높였다. 실제로 간에서 검은 혹이 발견됐지만, 심권호는 CT 촬영을 완강히 거부해 우려를 자아냈다.
다음 날 심권호는 자신의 집으로 제작진과 심현섭, 김윤경, 임재욱을 초대해 이미 간암 진단을 받은 사실을 털어놨다. 제작진은 "담당의가 초기 간암 상태라고 하더라"고 전했고, 이에 모두가 충격을 감추지 못했다.
심권호는 "약간 두려웠다. 내 입장이라면 누구나 다 두려웠을 거다. 알려지는 거 자체도 싫고, 솔직히 말해서 나 아직까지도 멀쩡하게 잘 뛰어다니는데 '나한테 왜'라는 생각도 있었다. 누구 하나 털어놓을 사람도 없다. 애인이라도 있으면 고민을 말할 텐데 부모님께도 얘기할 수 있는 일은 아닌 거 같다"고 털어놨다.
또 그는 "간암 치료를 하기 시작하면 주변의 시선이 모여들까 봐 무서웠다. 그냥 도망가고 싶었다. 이 상황 자체가 싫다. 지금까지 내가 멀쩡하게 운동했는데 간암 때문에 스톱하는 게 싫다. 그렇지 않아도 별의별 소문 다 났고, 그게 싫었는데"라며 "현실 도피가 아니고, 그냥 사라졌으면 좋겠다"고 끝내눈물을 보였다.
그러나 심권호는 주변의 응원 속에 마음을 다잡았다. 그는 "그동안 솔직히 많이 외로웠다. 내 옆에 사람들이 있어줘서 고맙다"며 "간암 치료는 이제 꼭 지켜야 할 약속이 됐다. 다음 주 MRI를 찍고 입원 날짜를 잡을 것"이라고 치료를 결심했음을 전했다.
며칠 뒤 심권호는 간암 수술을 받기 위해 다시 병원을 찾았다. 수술을 마친 뒤 한층 밝아진 모습으로 카메라 앞에 선 그는 "간암 잘 잡고 왔다. 여러분의 응원 덕분에 좋은 결과가 나왔다"며 "건강한 모습으로 다시 좋은 모습 보여드리겠다"고 전해 안도감을 안겼다.