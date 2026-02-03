"충격 행보!" 韓 쇼트트랙 영웅→태극마크 대신 中 귀화 선택, 린샤오쥔 인기 폭발…'팬 열광에 파묻혔다'

[스포츠조선 김가을 기자]중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이 엄청난 인기를 자랑했다.
중국 언론 소후닷컴은 1일 '린샤오쥔이 오랜 기다림 끝에 중국 선수로 동계올림픽 여정에 나선다. 그는 500m, 1000m 개인전에 나선다. 남자 5000m 릴레이에도 출전해 세 종목의 금메달을 노릴 것이다. 그는 팀원과 함께 이탈리아로 이동해 올림픽 꿈을 이루기 위한 여정을 시작했다. 다가오는 경기를 최상의 컨디션으로 맞이하기 위해 특별히 헤어스타일을 정리해 활기 찼다. 그가 공항에 도착하자 팬들로 가득찼다. 공항 안은 사람들로 북적였다. 린샤오쥔이 모습을 나타내자 팬들의 열광에 파묻혔다. 혼잡 사고를 피하기 위해 관계자들은 인간 장벽으로 린샤오쥔을 도왔다'고 보도했다.
린샤오쥔은 2026년 밀라노-코트티나 동계올림픽에 출격한다. 헝가리에서 귀화한 샤오앙 류, 2022년 베이징 대회에 출전했던 쑨룽과 리원룽, 판커신 등 총 10명의 선수가 린샤오쥔과 함께 올림픽 무대에 나선다.
제65회 대한체육회 체육상 시상식이 27일 서울 올림픽파크텔에서 열렸다. 대한체육회 체육대상을 수상한 쇼트트랙 임효준이 기념촬영을 하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.02.27/ 스포츠조선DB
린샤오쥔은 한때 한국 쇼트트랙 간판이었다. 한국 대표팀의 에이스로 2018년 평창동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500ｍ에서 금메달을 땄다. 하지만 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 그는 강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 중국 귀화를 택했다.
린샤오쥔은 '한 선수가 국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐다. 오랜 기간 국제무대에 복귀하지 못하다가 2022~2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵을 통해 모습을 드러냈다. 이번 대회는 린샤오쥔이 귀화 후 출전하는 첫 올림픽이다. 린샤오쥔은 단거리 종목에서 강세를 보인다. 그는 2025~2026시즌 월드투어 3차 대회 남자 500ｍ에서 은메달을 목에 걸었다.