정준하가 전한 유재석의 현실 “외출 자유롭지 못해..늘 안타깝다”

최종수정 2026-02-03 09:43

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 정준하가 외출이 쉽지 않은 유재석의 일상을 언급하며 안타까운 마음을 전했다.

지난 2일 채널 '궁금하면 허경환'에는 '놀면 뭐하니나 잘해. 준하형 잔소리 그만'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 허경환은 정준하와 전화 인터뷰를 진행했다.

정준하는 허경환에게 "사람들을 많이 만나면서 이야깃거리를 만들어야 한다"고 조언했다.

그는 "'무한도전'에 양세형이 처음 합류했을 때 내가 '클럽은 어떠냐'고 물었더니 '너무 재밌다'고 하더라. 그래서 같이 한 번 가자고 했다"고 회상했다.

이어 "클럽 가면 사진 무지하게 많이 찍히지 않냐?' 걱정했었다. 그때 '무한도전' 한창 잘 나갈 때였다. 클럽에 들어가서 사진을 한 65만 장 찍어줬다"면서도 ". 그런데 같이 사진을 찍은 사람들이 단 한 장도 온라인에 공개를 안 하더라"고 말했다.

이에 허경환은 "우리가 이 정도인 게 참 좋다. 계속 사진 찍어도 되지 않나"라고 했다. 그러자 정준하는 "재석이를 생각해봐라. 재석이는 아무 데도 못 다닌다"며 유재석을 언급했다.

정준하는 "재석이는 옛날이나 지금이나 불쌍한 애다. 이런 데를 오면 교통이 마비된다"며 "그래서 우리가 곁에 있어줘야 한다"고 본심을 슬쩍 드러내 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

