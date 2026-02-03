'47세' 하지원, 25년 전 얼굴과 '비포 애프터' 공개...'얼굴 없는 가수' 재소환

기사입력 2026-02-03 16:31


'47세' 하지원, 25년 전 얼굴과 '비포 애프터' 공개...'얼굴 없…

'47세' 하지원, 25년 전 얼굴과 '비포 애프터' 공개...'얼굴 없…

'47세' 하지원, 25년 전 얼굴과 '비포 애프터' 공개...'얼굴 없…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 하지원이 25년 전과 달라진 게 없는 모습으로 '오빠'를 재소환했다.

3일 JTBC 예능 유튜브 채널에는 '[8회 선공개] 우리가 사랑했던 왁스지원의〈오빠〉 소환 완료!? 〈당일배송 우리집〉' 영상이 업로드 됐다.

조째즈가 선사한 감동의 디너쇼에 이은 다음 무대에 장영란은 "우리 '왁스' 한 번 하자"고 제안했다.


'47세' 하지원, 25년 전 얼굴과 '비포 애프터' 공개...'얼굴 없…
2001년 하지원이 영화 홍보의 일환으로 '얼굴 없는 가수' 왁스 대신 음악 방송에 출연한 일을 재소환한 것.

무려 25년 전인 아득한 옛날 얘기에 하지원은 손사레를 치며 거절했지만 분위기는 왁스의 '오빠'로 달아올랐다.

하지원만 빼고 모두가 신나 노래와 춤을 열창하자, 하지원은 "나 진짜 그때 하고 거의...(안했다)"며 난감해 했다.

이에 가비는 언니 몰래 바로 노래를 틀어버렸고, 민망해 하던 하지원은 언제 그랬냐는 듯이 바로 댄스를 시작해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘26세’ 인기 가수, 아파트서 자던 중 독사에 물려 사망

2.

'다니엘-민희진' 지웠다…뉴진스 공식 채널→스포티파이→게임, 전면 수정[SC이슈]

3.

정선희, 개그맨 후배 돕다 프로그램 폐지당했다 "잘못 없는데도 죄인 돼"

4.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

5.

김구라, 子 그리 잘 키웠네...父에 큰절+각 잡힌 전역 신고에 눈물바다 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

‘26세’ 인기 가수, 아파트서 자던 중 독사에 물려 사망

2.

'다니엘-민희진' 지웠다…뉴진스 공식 채널→스포티파이→게임, 전면 수정[SC이슈]

3.

정선희, 개그맨 후배 돕다 프로그램 폐지당했다 "잘못 없는데도 죄인 돼"

4.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

5.

김구라, 子 그리 잘 키웠네...父에 큰절+각 잡힌 전역 신고에 눈물바다 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

2.

'100억 타자'·'24HR 외인' 몰려왔지만…"제가 살아남아야죠" 첫 억대 연봉 생존 선언

3.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

4.

봄 배구 향한 대반란 시나리오 어그러지나...'시즌아웃 충격' 임명옥, 빠르면 오늘 수술

5.

1티어 피셜! 김민재 초대형 악재 터졌다 '그냥 첼시 갈껄'…우파, 2030년까지 장기 집권→사이닝 보너스+바이아웃 1111억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.