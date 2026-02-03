글로벌 사전등록 진행중인 '몬길: 스타 다이브', 브랜드 사이트 개편

넷마블은 현재 개발중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'의 브랜드 사이트를 개편했다고 밝혔다.
'몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 태그 기반 액션 플레이와 박진감 넘치는 전투, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 시스템이 특징이다. 올 상반기 PC 및 모바일 등 멀티 플랫폼 출시를 목표로 하고 있으며 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.
이번 브랜드 사이트 개편은 게임의 세계관과 캐릭터 서사를 깊이 있게 전달하는 데 초점을 맞췄다고 넷마블은 설명했다. 주인공인 '클라우드'와 '베르나'를 비롯해 '미나', '오필리아', '프란시스' 등 에피소드1에 등장하는 주요 캐릭터들에 대한 상세 정보가 추가됐다.
이용자들은 각 캐릭터의 2D 일러스트와 인게임 3D 모델링을 한눈에 비교해 볼 수 있으며, 한국어 및 일본어 성우진의 생생한 보이스까지 감상 가능하다. 브랜드 사이트에서는 에피소드1의 무대인 '엘렌도르'를 시작으로 '바레인', '세레니아', '수라', '남령' 등 스토리를 따라 전개되는 주요 지역별 등장 캐릭터 정보를 순차적으로 선보일 예정이다.
글로벌 게임 이용자들을 위한 기존의 한국어, 영어, 일본어에 더해 중국어(간체·번체), 태국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 인도네시아어 등 총 12개 언어를 지원한다.