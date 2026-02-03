글로벌 사전등록 진행중인 '몬길: 스타 다이브', 브랜드 사이트 개편

기사입력 2026-02-03 17:19


글로벌 사전등록 진행중인 '몬길: 스타 다이브', 브랜드 사이트 개편



넷마블은 현재 개발중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'의 브랜드 사이트를 개편했다고 밝혔다.

'몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 태그 기반 액션 플레이와 박진감 넘치는 전투, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 시스템이 특징이다. 올 상반기 PC 및 모바일 등 멀티 플랫폼 출시를 목표로 하고 있으며 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.

이번 브랜드 사이트 개편은 게임의 세계관과 캐릭터 서사를 깊이 있게 전달하는 데 초점을 맞췄다고 넷마블은 설명했다. 주인공인 '클라우드'와 '베르나'를 비롯해 '미나', '오필리아', '프란시스' 등 에피소드1에 등장하는 주요 캐릭터들에 대한 상세 정보가 추가됐다.

이용자들은 각 캐릭터의 2D 일러스트와 인게임 3D 모델링을 한눈에 비교해 볼 수 있으며, 한국어 및 일본어 성우진의 생생한 보이스까지 감상 가능하다. 브랜드 사이트에서는 에피소드1의 무대인 '엘렌도르'를 시작으로 '바레인', '세레니아', '수라', '남령' 등 스토리를 따라 전개되는 주요 지역별 등장 캐릭터 정보를 순차적으로 선보일 예정이다.

글로벌 게임 이용자들을 위한 기존의 한국어, 영어, 일본어에 더해 중국어(간체·번체), 태국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 인도네시아어 등 총 12개 언어를 지원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

2.

추성훈♥야노시호, 이혼 언급 후 살벌 발언..."여행 함께 안가고 싶다" ('혼자는 못 해')

3.

[SC이슈] 두 번째 사생활 이슈? 김선호, 탈세 의혹에 차기작 3편 어쩌나

4.

[인터뷰①] '넘버원' 장혜진, 子최우식 미담 전했다…"'기생충' 촬영 후 집까지 데려다줘"

5.

조현영 "레인보우 멤버들, 나빼고 다 시집갔다…진짜 결혼 생각 있어"(귀묘한이야기2)

연예 많이본뉴스
1.

"외로워 마셨다" 심권호 집에 쌓인 소주 300병...간암 충격에 안타까운 자기 관리

2.

추성훈♥야노시호, 이혼 언급 후 살벌 발언..."여행 함께 안가고 싶다" ('혼자는 못 해')

3.

[SC이슈] 두 번째 사생활 이슈? 김선호, 탈세 의혹에 차기작 3편 어쩌나

4.

[인터뷰①] '넘버원' 장혜진, 子최우식 미담 전했다…"'기생충' 촬영 후 집까지 데려다줘"

5.

조현영 "레인보우 멤버들, 나빼고 다 시집갔다…진짜 결혼 생각 있어"(귀묘한이야기2)

스포츠 많이본뉴스
1.

난 손흥민처럼 참지 않아, '토트넘 주장' 로메로 폭탄 투하 "믿기 힘들 정도로 수치스럽다" 보드진 공개 저격

2.

롯데 공식발표 떴다! → '키움 외국인 출신' ERA 0.86 찍었던 다카쓰 영입!

3.

오른손으로 159km, 왼손으로 153km...'희대의 스위치 피처'를 왜 떠나보냈을까

4.

[오피셜] 이강인 자리였는데, 韓 최악의 공식발표...스페인 명문 아틀레티코, 아프리카 폭격기 700억 영입

5.

3조7825억, 미국도 대충격! 美보다 2배 비싼 선수단에 마차도마저 합류, 도미니카공화국이 '우주 최강'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.