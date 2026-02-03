전원주, 500만원 피부과 시술 후 확 달라졌다.."주름 없이 매끈해져"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전원주가 500만 원 상당의 리프팅 시술을 받은 근황을 공개했다.
3일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '청담동 피부과에서 20년 젊어지는 피부 리프팅 시술 받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?!!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 전원주는 "이제는 늙는 것도 좋지만 곱게 늙는 게 소원"이라며 "거울 들여다보면서 빨래판처럼 쭈글쭈글하면 'TV에서 안 쓰겠구나. 늙었다고 안 쓰겠구나'하고 피부를 잡아당겨 본다"고 털어놨다. 이어 "10년만 젊게 됐으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
이후 전원주는 절친한 동생 서우림과 피부과를 찾아 상담받았다. 그는 "얼마 전에 보톡스 맞았더니 주름이 없어지는 거 같았다. 연예계에서 늙으면 안 쓴다고 해서 젊어지려고 왔는데 고령 환자들은 어떤 시술을 많이 받냐"고 물었다. 이에 의사는 "고령 환자는 두 가지다. 성형외과 쪽으로 가서 아예 거상 하거나 피부과에서는 티가 덜 나고 자연스럽게 예뻐지는 걸 추구한다"고 설명했다.
전원주는 평소 신경 쓰이던 볼의 흑자 제거를 비롯해 울세라, 티타늄, 온다, 보톡스 시술 등을 받기로 결정했다. 예상 비용이 약 500만 원에 달한다는 의사의 말에 놀라면서도 "잘해달라"고 당부했다.
함께 피부과를 방문한 서우림은 "말도 안 된다. 500만 원을 들여서 뭘 그런 걸 하냐"고 말렸지만, 전원주는 "1천만 원 넘는 것도 있다. 젊은 사람들은 한다더라"며 미모를 위해 과감한 투자를 감수하겠다는 의지를 드러냈다.
시술받는 동안 전원주는 통증에 움찔거리면서도 꾹 참고 견뎠다. 시술이 끝난 뒤 전원주의 얼굴을 확인한 서우림은 "완전 동생이 됐다"며 "주름 하나 없다. 매끈해졌다. 피부가 진짜 젊어졌다"며 놀라움을 감추지 못했다.
전원주는 "예뻐진다는 게 쉬운 일이 아니다"라며 달라진 모습에 만족감을 드러냈고, 이어 500만 원을 시술비를 쿨하게 결제하는 통 큰 면모를 보였다.