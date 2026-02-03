황보라, '명품' 시댁 명절 선물 공개 "하정우랑 합쳐서 100개 정도?" ('보라이어티')[종합]
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황보라가 시댁 명절 선물을 공개했다.
3일 황보라 유튜브 '보라이어티'에는 "'이거' 사러 매년 속초행?! 시댁 홀리는 명절 선물 추천"이라는 제목의 영상을 공개했다.
이날 영상에서 황보라는 명절 선물로 '젖갈'을 산다고 밝혔다. 그는 속초 젓갈 가게를 두고 "정말 다 시그니처라고 생각한다"며 강한 애정을 드러냈다. 마트에서 사는 젓갈도 훌륭하지만 "기가 막힌다"고 표현하며, 하얀 쌀밥은 물론 누룽지에 올려 먹어도 끝내준다고 '입맛 자극' 멘트를 덧붙였다.
특히 "우리는 매년 여기서 주문한다"면서 주문 규모를 두고 "형이랑 다 합쳐서 100명은 되는 것 같다"고 했다. 하지만 동행하던 남편은 "거기 형이 왜 껴. 요즘 방송은 솔직해야 한다"고 제지했고, 황보라와 티격태격하다 결국 "우리만 해도 2~30개는 된다"고 정리하기도.
또한 명절 선물에 대한 '현실 조언'도 눈길을 끌었다. 황보라는 "내 돈 주고 사긴 좀 아깝고 남이 주면 땡큐인 선물이 있다"며 "이거 하면 딱 나를 기억해야 한다"고 '젖갈' 선물을 강조했다.
황보라는 시장에서는 젓갈 골목을 돌며 종류를 소개하는가 하면, "마음이 안 맞는 사람이랑 장 보면 화난다"는 생활 멘트로 '부부 장보기' 현실도 꺼내 들어 웃음을 안겼다. 또 "신랑을 왜 데리고 왔는지 모르겠다. 춥다고 오지도 않으면 왜 데리고 왔냐"며 투덜대는 장면은, 꾸밈없는 '찐 리액션'으로 강한 웃음을 자아냈다.
마지막으로 혼자 속초 바다를 찾은 황보라는 "보라야티 대박나라" "여기까지 왔다"는 자막급 멘트로 채널 성장 욕망까지 솔직하게 드러내며 유쾌하게 마무리했다.
한편 지난 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 동생 김영훈과 결혼했다. 황보라는 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
