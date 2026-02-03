봄날 여신같은 김연아…리본 원피스에 D사 블루백 들고 ‘레전드 비주얼’
[스포츠조선 조민정 기자] '피겨퀸' 김연아가 변함없는 아우라로 SNS를 물들였다.
3일 김연아는 개인 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 공개했다.
공개된 사진 속 김연아는 크림 톤 플라워 패턴 원피스에 큼직한 리본 타이 디테일이 더해진 클래식한 스타일링으로 단정하면서도 우아한 분위기를 완성했다. 허리 벨트로 실루엣을 살린 플레어 라인이 특유의 단아한 이미지를 배가했다.
여기에 명품 D사 백으로 포인트를 줘 '김연아 표 고급미'를 강조했다.
고개를 숙인 채 수줍게 미소 짓는 컷에서는 청초한 매력이, 정면을 응시한 클로즈업에서는 또렷한 이목구비와 시크한 눈빛이 살아났다. 같은 공간, 같은 의상임에도 컷마다 분위기가 달라 '역시 김연아'라는 감탄을 자아냈다.
팬들은 "여전히 레전드 비주얼", "일상이 화보다", "우아함의 교과서" 등의 반응을 쏟아내며 뜨거운 관심을 보였다. 꾸미지 않은 듯 자연스럽지만 완성도 높은 스타일링이 김연아만의 독보적인 존재감을 다시 한번 입증했다.
한편 김연아는 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
