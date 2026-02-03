'성형 1억' 이세영, 큰 압박과 부담에 "스트레스 많아 응급실도 갔다" ('미스트롯4')

기사입력 2026-02-03 19:16


[스포츠조선 이지현 기자] '미스트롯4 미공개 스페셜' 15년 차 개그우먼 이세영이 눈물을 흘린다.

2월 3일(화) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'에서는 개그우먼 이세영의 1:1 데스매치 무대가 공개된다. 앞서 마스터 오디션 당시 폭발적인 가창력으로 호평받았지만 동시에 참을 수 없는 개그 본능으로 따끔한 지적도 함께 받은 이세영. 개그우먼과 가수 사이에서 부담감을 토로한 이세영이 1:1 데스매치 경연에서 어떤 무대를 선보일지 궁금증을 더한다.

이날 이세영은 핑크 레깅스 차림으로 등장해 시선을 강탈한다. 이에 마스터 장윤정과 장민호는 "흥분을 안 해야 한다", "노래에 집중해야 한다"라며 우려의 반응을 보인다. 그러나 이세영은 무대 시작부터 돌발 상황과 상상초월 퍼포먼스로 현장을 웃음바다로 만든다. 1:1 데스매치는 대결에서 패할 경우 바로 탈락 후보가 되는 잔인한 경연이다. 이대로 라면 이세영은 탈락 위기에 처하게 된다.

사실 이번 무대를 앞두고 이세영은 큰 압박과 부담에 시달렸다고. 이세영은 "진지하게 임해야 한다는 생각이다. 그래서 연습 끝나고 또 따로 계속 연습했다"라며 "응급실도 갔다 왔다. 해보지 않은 걸 하려고 하니 나도 모르게 스트레스를 많이 받은 것 같다"라고 털어놓는다. 과연 이세영은 큰 심리적 부담감을 이겨내고, 마스터들이 지적한 웃음기까지 뺀 무대를 완성할 수 있을까.


이날 이세영은 노래 중 "정말 외로워요"라고 외친다. 흡사 절규를 하는 듯 처절한 이세영의 울부짖음에 현장은 발칵 뒤집어진다. 이세영의 무대에 마스터 이경규와 MC 김성주는 "이런 무대는 방송 생활하면서 처음 봤다"라며 경악한다. 방송 경력 쟁쟁한 두 사람이 입틀막(?) 한 이세영의 퍼포먼스는 무엇일까.

무대가 끝난 후 이세영은 "정말 울지 않으려고 했는데…"라며 오열한다. 15년 차 개그우먼에서 가수로서 인생을 시작하려는 이세영의 처절한 도전, 그녀의 뜨거운 눈물의 이유는 2월 3일 화요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 미공개 스페셜'을 통해 확인할 수 있다.

한편 이세영은 지난 방송에서 "눈 두 번, 코 한번, 교정 중"이라며 성형 사실을 밝힌 바 있으며, 과거 유튜브 영상을 통해 쌍꺼풀, 코, 가슴 확대 등 다양한 성형·시술에 약 1억 원을 투자했다고 고백하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com

