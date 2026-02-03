'제이쓴♥' 홍현희, 다이어트로 40kg대 진입하더니 둘째 징조 "딸의 기운 느껴져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희·제이쓴 부부가 타로점을 통해 둘째 운세를 봤다.
3일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '올해...홍쓴TV...괜찮은걸까...?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 홍현희와 제이쓴은 타로 마스터이자 개그우먼인 송이지를 초대해 타로 운세를 봤다. 두 사람은 '홍쓴TV'의 흐름을 보기 위해 카드를 골랐다. 제이쓴이 뽑은 카드 중에서 가족의 완성을 상징하는 카드가 나오자 송이지는 "자녀가 한 명이 더 보인다"고 설명했다.
이에 홍현희와 제이쓴은 둘째와 관련된 타로 운세도 살펴보기로 했다. 두 사람은 "둘째 계획보다는 어떨까 궁금하다"며 조심스럽게 카드를 선택했다.
카드를 확인한 송이지는 "이번에도 역시 제이쓴 한 방이면 되겠다. 힘이 아직 충분히 있다. 그런데 뭔가 해볼까 하는데 외부 변수로 인해서 틀어지는 부분도 보여진다"고 해석했다. 이어 "홍현희는 충분히 둘째를 품을 수 있는 기운이 있다. 진짜 진지하게 생각하고 있다면 올해를 강력하게 추천한다"고 조언했다.
보다 정확한 판단을 위해 제이쓴은 카드를 추가로 선택했고, 송이지는 "제이쓴이 일적인 부분이나 벌여놓은 일들에 에너지를 많이 쏟아야 한다. 그래서 만약에 둘째를 준비하고 있다면 둘째 계획에 더 에너지를 쏟아야 한다"고 전했다.
두 사람은 재미 삼아 둘째의 성별도 점쳤고, 송이지는 "딸의 기운이 더 강하게 느껴진다"고 말했다. 제이쓴은 "만약에 이대로 되면 진짜 신기하겠다. 환상은 없다. 딸을 갖고 싶다는 느낌은 아니지만 어떻게 될까 했는데 이렇게 나오니까 신기하다"며 은근한 기대감을 드러냈다.
한편 최근 다이어트에 성공해 40kg대에 진입한 홍현희는 송이지가 위고비 의혹을 제기하자 "절대 안 맞았다"며 강하게 부인했다.
