14kg 빠진 구준엽, 1년째 故서희원 묘 찾아 함께 식사 "그녀 잊히지 않길" ('셀럽병사') [종합]

[스포츠조선 정안지 기자] 구준엽이 "희원이를 사랑하는 사람들로부터 그녀가 잊히지 않았으면 좋겠다"면서 눈물을 흘렸다.
이후 클론은 '초련'으로 메가 히트 치면서 대박을 터트렸고, 서희원도 드라마 '유성화원'으로 톱스타 반열에 올랐다. 그렇게 각자의 자리에서 최선을 다하는 사이에 서희원은 2011년 중국의 사업가와 결혼해 두 아이를 출산했다.
그는 "당시 병원에서 열이 내렸다고 했는데, 만성질환자의 경우 열이 내렸다는 건 위험한 신호일 수 있다. 발열은 몸이 싸우고 있다는 증거다. 회복이 아니라 몸이 항복해서 나타나는 증상일 수도 있다"면서 "큰 병원으로 가라고 권유한 건 '굉장히 위험할 수 있다'라고 판단한 것"이라고 설명했다.
이후 집으로 돌아가기 위해 공항으로 향하던 중 서희원의 심장은 멈췄다. 가족들은 병원으로 향했고, 서희원은 14시간의 집중 치료를 받았지만 끝내 세상을 떠났다.
구준엽은 일본에서 화장 절차를 마치고 고인의 유해를 대만으로 이송했다.
그때 구준엽의 모습이 포착됐다. 구준엽은 1년 전과 마찬가지로 매일 아침 아내를 위한 음식을 준비해 와 이곳에서 함께 늦은 아침을 먹는다고.
폭우가 쏟아지는 날에도 묘지를 찾은 구준엽은 "희원이는 나보다 훨씬 더 힘들게 누워있는데 내가 안 올 수가 있느냐"고 답해 스튜디오를 눈물바다로 만들었다.
대만 교민은 "서희원 씨와 같이 찍은 사진, 액자를 묘비 앞에 꽂아 놓고 계셨다. 그 후에는 서희원 씨를 위해 준비한 식사를 묘비 위에 올려놓고 자신도 식사를 하시더라"며 "태블릿으로 두 분의 영상을 재생해서 계속 바라보고 있었다"고 전했다.
장도연은 "제작진이 구준엽 씨와 이야기를 나눴는데 한참 동안 아무 이야기도 못 했다더라. 모든 질문에 답이 눈물뿐이었다고 한다"면서 "그런 모습은 여러분께 보이고 싶지 않다고 하셔서 인터뷰를 하지 않기로 했다"고 전했다.
다만 구준엽은 제작진을 통해 "희원이를 사랑하는 사람들로부터 그녀가 잊히지 않았으면 좋겠다"라고 전한 것으로 알려져 안타까움을 자아냈다.
그리고 1주기인 2026년 2월 2일, 구준엽은 "팬들이 추억할 곳이 있었으면 좋겠다"면서 직접 만든 동상을 세워 눈길을 끌었다.
