'47세' 하지원, 깜짝 결혼 소식 전했다..."3,4년 후에 새로운 사람과" ('당일배송')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 하지원이 "3, 4년 후에 결혼 꼭 한다"는 예언에 눈빛을 반짝였다.
3일 방송된 JTBC '당일배송 우리집'에서 김성령은 동생들과 신년 맞이 운세 보기를 위해 30년 경력의 족상 전문가를 초대했다.
이날 족상 전문가는 "족상을 30년 가까이 연구했다. 비슷한 발은 있지만 똑같은 발은 한 명도 없다"면서 "결혼 운 다 나온다"라고 말해 하지원과 가비를 기대하게 했다.
먼저 김성령의 족상 풀이를 시작, 그는 "말년이 상당히 좋다. 2026년은 순조로운 해다. 자기 관리를 잘하시는 분이다. 반면에 운동을 하다 보니까 먹고 싶은 거 이것저것 그런 욕구가 더 많이 생긴다"는 풀이에 폭소했다. 이에 장영란은 "족집게시다. 언니 지금도 식욕 폭발하는데"라며 웃었다.
이어 하지원이 족상 풀이를 위해 발을 공개했다. 그때 하지원은 "발가락이 날렵하다"는 말에 폭소를 터트렸다. 그러면서 "행운선이 두 가닥 있다. 행운이 두 배다. 미래가 굉장히 밝은 거로 나온다. 점점 나이가 지나면서 점점 좋아지고 슈퍼스타가 된다. 세계로 나간다"는 풀이에 하지원은 미소를 지어 보였다. 이어 "올해 예술의 능력이 커지는 해"라는 풀이에 하지원은 "해외 전시도 많이 잡혀 있다"며 놀랐다.
그때 장영란은 "결혼은 언제 하냐"고 물었고, 족상 전문가는 "결혼선이 있는 사람은 결혼을 꼭 한다. 내가 봤을 때는 빠르면 3, 4년 후에 2028년이나 2029년에 아는 사람보다는 새로운 사람일 확률이 높다"라고 했다.
그러나 실망한 표정의 하지원은 "그렇게 늦게 하냐"고 하자, 가비는 "언니 결혼 안 한다고 하지 않았냐"라고 해 웃음을 안겼다.