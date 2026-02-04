국가 뒤흔들 성매매 스캔들 터졌다..'아너' 이나영 충격적 송곳 피습[SC리뷰]

|
[스포츠조선 문지연 기자] '아너 : 그녀들의 법정'이나영이 송곳에 픽습을 당하는 충격 엔딩이 안방을 장악했다.
살인 사건의 파장은 L&J 세 변호사의 관계도 뒤흔들었다. 황현진(이청아)은 취재자료를 넘겨 받기 위해 전남친 이준혁의 집을 찾아갔다가 그의 처참한 시신을 목격하고, 본능적으로 현장에 있던 그의 휴대폰을 챙겨 나왔다. 자칫 유력한 용의자로 몰릴 수 있는 위험한 선택을 감행한 이유는 지난 하룻밤 실수를 들키지 않기 위해서였다. 하지만 누구보다 이준혁을 잘 아는 황현진은 그가 성폭행범이라는 조유정의 진술을 믿을 수 없었다. 이에 정당방위와 심신미약을 주장해 조유정을 변호할 계획인 윤라영(이나영)과 대립했다. 그 가운데, 대표 강신재(정은채)가 문제의 성매매 스캔들 자료를 찾자며 중심을 잡았다.
'커넥트인'의 실체는 또 다른 피해자의 성착취를 통해 소름끼치는 공분을 자아냈다. 성매수남에게 무차별 폭행을 당하고 도망친 피해자 앞에 나타난 것은 구조대가 아닌 조직의 뒤처리 전담반이었다. 이들은 치밀하게 혈흔을 지우고 증거를 소각했고, 피투성이가 된 피해자를 치료해 목숨을 붙여놓았다. 그 와중에도 이들 사이에 '수업'으로 통용되는 성매매 예약 알람이 울렸다. 사람을 물건 다루듯 대하며 존엄성마저 짓밟는 어플의 잔혹성이 드러난 순간이었다.
진실의 퍼즐은 황현진이 이준혁의 휴대폰 사진에서 찾아낸 제3의 인물을 통해 맞춰졌다. 이상하게도 그날의 살인 현장이 고스란히 찍힌 사진이 다수 저장돼있었는데, 조유정이 칼을 들고 있는 사진을 확대해본 결과, 책상 위 니케 조각상에 마스크를 쓴 누군가가 비친 것. 이와 함께 조유정의 회상을 통해, 괴한에게 손목을 잡혀 강제로 이준혁을 칼로 찔렀던 상황이 드러나며 소름을 유발했다.
이렇게 조유정이 이준혁을 죽이지 않았단 증거를 확보한 찰나, 또 한 번의 충격 엔딩이 전개됐다. 집으로 들어서던 윤라영이 현관문이 닫히기 직전 침입한 괴한에게 피습을 당한 것. 무방비 상태에서 제압당해 뾰족한 송곳으로 손등이 찍힌 윤라영의 비명은 극강의 서스펜스를 선사하며 다음 회에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.
한편, 이날 방송에서는 또다른 미스터리가 꼬리를 물었다. 해일그룹 대표 성태임(김미숙)은 L&J 예산을 삭감해 딸 강신재를 해일로 돌아오라고 압박했다. 하지만 강신재는 이에 굴하지 않고 해일의 2인자 권중현(이해영)에게 공익 재단 설립을 도와달라며 독립의 야망을 드러냈다. "당신 딸이 누굴 쏙 빼닮았는지 아직 모르시나봐"라는 윤라영의 말은 강신재가 모친과 이렇게까지 대립하는 이유가 있음을 암시했다. 지난 2회분의 방송을 통해 드러난 윤라영의 과거 폭행 플래시백 역시 궁금증을 불러일으키는 대목. 이와 관련, 수세에 몰린 황현진이 "조유정에게 너무 과하게 몰입한 것 아니냐"고 말실수를 내뱉은 점 역시 의문을 심었다. 성매매 어플 '커넥트인'의 진실에 접근하기 시작한 세 변호사의 사투가 이러한 떡밥과 어떻게 맞물릴지, 앞으로의 미스터리 서사에 기대감을 증폭시켰다.
ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'은 매주 월, 화 오후 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서 공개된다.
