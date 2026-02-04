임창정, 오늘(4일) 신곡 '미친놈' 발매…이별 치트키 꺼내들었다

기사입력 2026-02-04 08:51


임창정, 오늘(4일) 신곡 '미친놈' 발매…이별 치트키 꺼내들었다
사진 제공=TOON STUDIO

[스포츠조선 정빛 기자]가수 임창정이 호소력 짙은 보컬로 애절함을 노래한다.

임창정은 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 '미친놈'을 발매한다.

'미친놈'은 사랑이 지나간 자리에서 남겨진 후회와 집착, 그리고 지워지지 않는 그리움을 솔직하게 드러낸 곡으로, 사랑 앞에서 가장 초라해진 한 인간의 모습을 고스란히 드러낸다. 임창정은 애절하고 호소력 짙은 목소리로 그리움을 노래하며 다시 한번 감동을 선사한다.

특히 '난 미친놈' '너밖에 난 모르는 놈', '헤어진 뒤에 널 더 사랑하는 불쌍한 놈', '조금 더 기다리면 행여 돌아와 줄까', '미련이 많아서' 등 현실적인 가사가 이별을 겪은 이라면 누구나 공감할 수 있는 감정을 자극하며 곡의 완성도를 높였다.

여기에 수많은 히트작을 만들어낸 싱어송라이터 임창정과 요즘 대세 작곡팀으로 떠오르고 있는 타이비언, Dr.bs$$, CODA가 의기투합해 진정한 웰메이드 발라드를 완성시켰다. 섬세한 감정 표현과 탄탄한 보컬로 리스너들의 사랑을 받고 있는 임창정이 들려줄 신곡을 향한 기대감이 높아지고 있다.

임창정은 그동안 '소주 한 잔', '내가 저지른 사랑', '보고싶지 않은 니가 보고싶다', '또 다시 사랑', '일어날 일들은 일어나는 거고' 등 활발한 앨범 활동은 물론, 예능과 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활약하며 대중과 만나고 있다. 최근에는 2025~26 임창정 30주년 '촌스러운 콘서트'를 열고 전국의 팬들과 만났다.

임창정의 신곡 '미친놈'은 4일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

