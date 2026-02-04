김숙, 송은이 볼륨감 증언 "가슴 모으면 골이 목젖까지 치고 올라와"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 송은이가 남다른 몸매 자부심을 드러내며 웃음을 안겼다.
4일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '혜련이는 못 말려 "언니 제발 좀 앉아봐" 토크 폭주기관차 조혜련 절대 못 말림'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 오프닝에서 김숙은 "요즘 땡땡이(팬덤명)들이 AI 돌리는 데 맛이 든 것 같다"며 팬들이 AI를 활용해 만든 아이돌 버전의 자신과 송은이 모습을 공개했다. 이를 본 김숙은 "진짜 너무 예쁘다. 나는 완전 딴 사람이다"라며 감탄했고, 송은이 역시 "이게 누구냐. 말도 안 된다"며 놀라움을 드러냈다.
특히 송은이는 "가슴골 보이는 의상이 너무 웃기다"고 말하며 웃음을 터뜨렸고, 김숙은 "이건 잘못 만들었다. 은이 언니는 골이 치고 올라와야 한다"며 "저런 옷은 가슴을 모으는 건데, 저 정도면 언니는 목젖을 친다"고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.
이후 갸루 스타일, 키라키라 아이돌 스타일, 힙한 아이돌 버전 등 다양한 AI 이미지가 공개되자 송은이는 "너무 마음에 든다"며 "우리도 AI를 한 번 따라 해보자"고 적극적으로 나섰다. 반면 김숙은 "저런 옷이 어디 있냐"며 "나는 이 사진으로 만족한다"고 손사래를 쳐 웃음을 더했다.
그럼에도 송은이는 "키라키라 스타일은 한 번 해보고 싶다"며 미련을 버리지 못했고, 이에 김숙은 "그럼 쇠맛 스타일로 가자"고 제안했다. 송은이는 곧바로 "우리 나이엔 면역 떨어져서 쇳독 오른다"고 받아쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.
