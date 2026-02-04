김숙, 유재석→조혜련과 '맞담배' 회상 "예의 갖춰 피워, 도넛 잘 만들었다"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김숙이 담배를 피우던 과거를 떠올리며 웃음을 안겼다.
4일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '혜련이는 못 말려 "언니 제발 좀 앉아봐" 토크 폭주기관차 조혜련 절대 못 말림'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 코미디언 조혜련이 게스트로 출연해 다양한 추억담을 풀어냈다.
이날 송은이는 과거를 떠올리며 조혜련에게 "언니가 그때 담배 피울 때 아니었냐"고 물었다. 이에 조혜련은 "맞다. 폈다. 그때는 센 거 폈다"며 쿨하게 인정했다. 이를 들은 김숙은 "방송에서 그걸 오픈했냐"고 조심스럽게 반응했지만, 조혜련은 "했지. 너랑 같이 폈잖아"라고 말해 김숙을 당황하게 했다.
김숙은 "나는 옛날 사람들이 나오면 깜짝깜짝 놀란다"고 웃으며 말하면서도 "그래도 그때 언니, 오빠들이 멋있던 게 다 맞담배를 해줬다"고 당시를 회상했다.
이에 조혜련은 "숙이가 필 때는 고개를 돌려 피는 매너가 있었다. 마치 술잔을 돌리는 것처럼"이라고 거들었고, 김숙은 "연기를 선배들한테 안 보낸다"고 맞장구를 쳐 웃음을 더했다.
조혜련은 또 "바로 스탠바이가 돼서 '야, 도너츠 해봐' 하면 여덟 개를 올려 세운다"고 덧붙였고, 김숙은 즉석에서 당시 상황을 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.
