김숙, 유재석→조혜련과 '맞담배' 회상 "예의 갖춰 피워, 도넛 잘 만들었다"

기사입력 2026-02-04 20:25


김숙, 유재석→조혜련과 '맞담배' 회상 "예의 갖춰 피워, 도넛 잘 만들…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김숙이 담배를 피우던 과거를 떠올리며 웃음을 안겼다.

4일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '혜련이는 못 말려 "언니 제발 좀 앉아봐" 토크 폭주기관차 조혜련 절대 못 말림'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 코미디언 조혜련이 게스트로 출연해 다양한 추억담을 풀어냈다.

이날 송은이는 과거를 떠올리며 조혜련에게 "언니가 그때 담배 피울 때 아니었냐"고 물었다. 이에 조혜련은 "맞다. 폈다. 그때는 센 거 폈다"며 쿨하게 인정했다. 이를 들은 김숙은 "방송에서 그걸 오픈했냐"고 조심스럽게 반응했지만, 조혜련은 "했지. 너랑 같이 폈잖아"라고 말해 김숙을 당황하게 했다.


김숙, 유재석→조혜련과 '맞담배' 회상 "예의 갖춰 피워, 도넛 잘 만들…
김숙은 "나는 옛날 사람들이 나오면 깜짝깜짝 놀란다"고 웃으며 말하면서도 "그래도 그때 언니, 오빠들이 멋있던 게 다 맞담배를 해줬다"고 당시를 회상했다.

이에 조혜련은 "숙이가 필 때는 고개를 돌려 피는 매너가 있었다. 마치 술잔을 돌리는 것처럼"이라고 거들었고, 김숙은 "연기를 선배들한테 안 보낸다"고 맞장구를 쳐 웃음을 더했다.

조혜련은 또 "바로 스탠바이가 돼서 '야, 도너츠 해봐' 하면 여덟 개를 올려 세운다"고 덧붙였고, 김숙은 즉석에서 당시 상황을 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

2.

'휴민트' 신세경 "내 멜로 상대? ♥박정민이라 더더욱 설레는 마음 컸다"

3.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

4.

하정우, 7월 결혼한다…예비신부, 연예계 종사자 아닌 일반인

5.

함소원·진화, 이혼 후 친정母와 1년간 동거 "장모님한테 문 닫으라고…충격" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 하정우 "결혼? 하게 되면 여름에 할까 했는데...교제 맞지만 결혼 미정입니다"

2.

'휴민트' 신세경 "내 멜로 상대? ♥박정민이라 더더욱 설레는 마음 컸다"

3.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

4.

하정우, 7월 결혼한다…예비신부, 연예계 종사자 아닌 일반인

5.

함소원·진화, 이혼 후 친정母와 1년간 동거 "장모님한테 문 닫으라고…충격" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

2.

[오피셜]손흥민, 함부르크 기록 15년만에 깨졌다…18살 '괴물 수트라이커'의 등장

3.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

4.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

5.

[오피셜] 'K리그라는 새로운 우주로' 파주, K리그2 첫 유니폼 'A7L','xEMU' 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.