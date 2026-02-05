창작뮤지컬 '은밀하게 위대하게' 10주년 기념 공연 개막…대극장 스케일→밀도높은 액션·고난도 퍼포먼스 '감탄' [고재완의 컬처&]

[고재완의 컬처&] 창작 뮤지컬 '은밀하게 위대하게:THE LAST'가 10주년 기념 공연 개막을 성료했다.
서울 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀에서 지난 달 30일 개막해 4월 26일까지 공연되는 뮤지컬 '은밀하게 위대하게: THE LAST'가 10주년을 맞아 압도적인 스케일로 귀환, 성황리에 개막을 마치며 흥행 청신호를 울렸다. 이번 시즌은 10년의 역사 중 가장 큰 스케일인 1000석 규모의 대극장 버전으로 확장해 관객들을 만나고 있으며, 그간의 제작 노하우가 결집된 '베스트 시즌'이 될 전망이다.
'은밀하게 위대하게: THE LAST'는 1000만 독자가 선택한 HUN 작가의 인기 웹툰을 동명 원작으로 해, 전국 40개 지역에서 누적 관객 11만 명에 돌파하며 한국 창작 뮤지컬의 새로운 가능성을 제시해왔다. 작품은 2016년 소극장 초연을 시작으로 2020년 삼연에서 중극장으로 무대를 옮겨 서사와 음악을 보강한 'THE LAST' 버전을 처음 선보였으며, 이후 연이은 흥행을 통해 작품의 완성도를 끊임없이 높여왔다.
성황리에 막을 올린 '은밀하게 위대하게: THE LAST'는 10주년 기념 공연에 걸맞는 '완성형 시즌'으로 돌아왔다. 특히, 무대의 규모가 커진 만큼 무대 구조와 무술 액션 역시 역대 최대 규모로 돌아왔다. 작품은 극 중 순임의 슈퍼, 5446 부대 및 국정원 요원들의 액션 무대 등으로 활용되는 2층 구조 철제 구조물을 대폭 확장시켜 무대를 빈틈없이 가득 채웠다. 이에 더해, 작품의 주요 장면으로 손꼽히는 '악몽' 넘버에서 극 중 인물의 심경을 대변하는 철제 구조물을 추가해 장면에 긴박함을 더하는 한편, 파워풀한 액션과 어우러지는 조명 연출로 몰입감을 더했다.
풍성해진 무대 구조와 함께 작품의 특장점인 액션 장면 역시 밀도 높아진 모습으로 귀환했다. 작품의 오프닝을 여는 '프롤로그'와 '은밀하게 위대하게'에서는 약 9분에 달하는 시간 동안 아크로바틱, 무술, 비보잉, 군무 등이 결합된 화려한 액션과 고난도 퍼포먼스를 펼치며 보는 이들의 감탄을 자아낸다.
성공적으로 첫 공연을 마친 소감에 대해 원류환 역 김동준은 "이번 시즌을 통해 처음으로 '은밀하게 위대하게: THE LAST'에 합류하게 됐다. 공연장을 찾아 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 마지막 공연까지 최선을 다하는 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 언급했다. 김찬호는 "이전 시즌에 이어 다시 한번 원류환 역으로 무대에 오를 수 있어 영광이다. 그 어느 시즌보다도 뜨겁고, 열정적인 마음으로 작품에 참여했다. 끝나는 날까지 많은 관심과 성원 부탁드린다"라고 전했으며, 오종혁은 "대극장 규모의 큰 무대로 돌아온 만큼, 그 어느 때보다도 무거운 책임감으로 무대에 임하겠다. 모두가 한 마음으로 최선을 다해 준비했으니 많이 찾아와 주시길 부탁드린다"며 작품을 향한 애정을 드러냈다.