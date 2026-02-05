스테이씨 시은, ‘서편제’로 첫 뮤지컬 도전..무대 위 탄탄한 역량 '기대'[고재완의 컬처&]

기사입력 2026-02-05 06:35


스테이씨 시은, ‘서편제’로 첫 뮤지컬 도전..무대 위 탄탄한 역량 '기…
사진=하이업엔터테인먼트
[고재완의 컬처&] 그룹 스테이씨(STAYC) 시은이 데뷔 후 첫 뮤지컬에 도전한다.

소속사 하이업엔터테인먼트는 "스테이씨 시은이 오는 4월 30일 광림아트센터 BBCH홀에서 개막하는 뮤지컬 '서편제'에 캐스팅됐다"고 전했다.

뮤지컬 '서편제'는 이청준의 단편소설 '서편제'를 원작으로, 한 소리꾼 가족의 여정을 통해 소리가 지닌 삶의 의미와 예술로서의 가치를 조명하는 작품이다. 판소리를 매개로 가족 간의 갈등과 선택, 화해의 과정을 그린다.

시은은 자신이 가고자 하는 길과 운명에 맞서 나가는 진정한 아티스트 송화 역을 맡는다. 송화는 소리를 통해 자신의 삶과 정체성을 구축해 온 인물로, 유랑과 이별의 시간을 거치며 예술가로 성장한다. 수많은 시련 속에서도 소리를 통해 경지에 이르며 작품의 정서와 메시지를 응축해 보여주는 존재다.

시은은 스테이씨 활동을 통해 국내는 물론 글로벌 무대에서도 활약하며 탄탄한 실력을 바탕으로 폭넓은 팬층의 지지를 받고 있다. 특히 아역배우로 활동하며 축적해 온 연기 경험을 바탕으로, 뮤지컬 '서편제' 속 송화의 감정선을 동시대적 감각으로 풀어내 무대 위에서 구현할 예정이다.

특히 이번 작품은 시은이 데뷔 이후 처음으로 선보이는 뮤지컬로, 아티스트와 배우로서 그동안 쌓아온 역량을 무대 위에서 어떻게 펼쳐낼지 기대감을 한층 높이고 있다.

한편, 스테이씨 시은이 출연하는 뮤지컬 '서편제'는 오는 4월 30일부터 7월 19일까지 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

4.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

5.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

4.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

5.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.