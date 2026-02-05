조혜련, 어린 子 방송 노출 후회 "사춘기+이혼 겹쳐, 하기 싫었다더라"(라스)

기사입력 2026-02-05 00:07


조혜련, 어린 子 방송 노출 후회 "사춘기+이혼 겹쳐, 하기 싫었다더라"…

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 조혜련이 아들 우주 군을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

4일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 김원준, 조혜련, 한해, 그리고 김구라의 아들 그리가 출연한 'SHOW! 꽃길 걷는 거야~' 특집이 진행됐다.

이날 해병대 복무를 마친 그리가 아버지 김구라 앞에서 전역 신고를 한 가운데, 조혜련은 자신의 아들 우주를 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

조혜련은 "우주와 그리는 삶의 결이 비슷한 부분이 많다. 어릴 때부터 부모가 연예인이다 보니 함께 방송을 하며 눈치를 보고, 사회를 일찍 배워야 했다"고 말문을 열었다. 이어 "우주는 '붕어빵'에 이어 '엄마가 뭐길래'까지 함께 출연했는데, 가족 관찰 예능이 한창 유행하던 시기였고 마침 우주의 사춘기가 가장 심할 때였다"며 "그 와중에 내가 이혼까지 겪다 보니, 나중에 우주가 사실 방송을 하고 싶지 않았다고 털어놓더라"고 조심스럽게 고백했다.


이에 김구라가 "그럴 땐 엄마가 빠지고 혼자 하겠다고 했어야 하는 거 아니냐"고 묻자, 조혜련은 "우주가 못하면 나도 못한다. 나 혼자 어떻게 하겠느냐"며 솔직한 심경을 드러내 웃음을 자아냈다.

조혜련은 또한 "김구라와 나의 힘든 시기가 우연히 겹쳤고, 그때 그리를 만났다. 그리는 아빠의 선택을 존중한다고 하더라"며 "그 모습을 보며 정말 대견했고, 우리 우주도 분명 같은 마음일 거라 생각하니 너무 고마웠다"고 덧붙였다. 이어 "유튜브에서 김구라와 그리가 함께 방송하는 걸 봐도, 그리가 오히려 아빠보다 더 어른스럽게 다 받아주고 맞춰준다"고 말해 눈길을 끌었다.

이에 김구라는 "나도 그건 안다"고 인정하면서도 "사실 나 역시 아들에게 맞춰주고 있다"고 응수해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 조혜련은 두 번의 결혼을 했으며 슬하에 우주 군을 포함해 1남 1녀를 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

