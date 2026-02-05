"무대 예술의 극치"`…뮤지컬 '한복 입은 남자' 무대·음악·연기 완벽한 '흥행 삼중주' 호평 [고재완의 컬처&]

[고재완의 컬처&] 뮤지컬 '한복 입은 남자'가 압도적인 무대 미학과 음악, 배우들의 빈틈없는 열연으로 관객들의 폭발적인 찬사를 이끌어내며 순항을 이어가고 있다.
충무아트센터 개관 20주년 기념작이자 EMK뮤지컬컴퍼니의 열 번째 창작 뮤지컬 '한복 입은 남자'가 음악, 무대, 배우의 완성도 높은 시너지를 바탕으로 관객에게 뜨거운 호평을 얻고 있다. 최근 열린 '제10회 한국뮤지컬어워즈'에서 대상, 무대예술상, 편곡/음악감독상 등 주요 부문을 석권하며 3관왕을 달성한 작품은 드라마틱한 서사에 시각적 쾌감과 서정적인 선율을 덧입히며 밀도 높은 감동을 선사하고 있다.
뮤지컬 '한복 입은 남자'는 조선 최고의 과학자 장영실의 마지막 행적을 모티브로 역사와 상상력을 결합, 시공간을 초월한 웅장한 서사로 압도적인 카타르시스를 선사한다. 초연임에도 불구하고 높은 완성도로 관객들의 뜨거운 반응을 불러일으켜 '웰메이드 팩션'의 진수를 보여주고 있다.
관객들이 입을 모아 극찬하는 요소는 영상 활용과 음악이 빚어낸 '무대 미학'이다. 전통적인 조선의 미와 현대적 영상미가 유기적으로 어우러지며, 작품에 새로운 감각을 더했다. 특히 2막에 등장하는 거대한 미카엘 천사상을 중심으로 펼쳐지는 유럽식 웅장한 건축미와 '그리웁다' 장면에서 그림자를 활용해 수묵화처럼 번져가는 장면 연출은 동양의 절제된 단아함과 섬세한 미감을 고스란히 담아낸다.
관객들은 '무대에서 시작해 객석까지 압도하는 듯한 화려하고 웅장한 무대 연출이 기억에 남는다' '무대 예술의 절정! 마지막에 별이 객석으로 쏟아질 때 무대와 하나가 된 느낌이었다', '무대 조명부터 시작해서 의상, 군무까지, 모든 장면과 요소에 세세하게 공을 들인 게 느껴진다'라며 작품을 향한 애정을 드러냈다.
뮤지컬 '한복 입은 남자' 공연. 사진=EMK뮤지컬컴퍼니
뮤지컬 '한복 입은 남자'의 음악적 성취 역시 돋보인다. 편곡/음악감독상을 거머쥔 이성준 음악감독은 우리 고유의 선율을 현대적인 사운드와 과감하게 접목해 시대를 관통하는 독창적인 음악 세계를 구축해 냈다. 이에 관객들은 '현대와 전통 음악이 적절히 융합된 넘버들이 인상 깊었고, 서정적인 선율의 넘버들이 잊지 못할 울림을 선사한다', '아름다운 멜로디와 어우러지는 가사가 마음을 울리며 작품 특유의 신비로운 분위기가 연출된다' 등의 평을 쏟아냈다.
배우들의 열연 또한 작품의 생명력을 완성하는 핵심 요소이다. 영실/강배와 세종/진석 역을 맡은 주역들의 명불허전 활약은 물론 정화대장/마교수, 정의공주/엘레나, 만복/토스카넬리, 미령/파올라, 이암/교황 등 조연진의 빈틈없는 열연이 작품의 밀도를 완성하고 있다. 모든 캐릭터가 살아 숨 쉬며 다채로운 연기 스펙트럼을 펼쳐 보이는 웰메이드 창작 뮤지컬의 저력을 입증한 것.
관객들은 '무대 위 모든 배우분들의 감정선이 모두 가슴에 와닿는다. 명연기에 감탄하며 극장을 나왔던 잊지 못할 경험', '섬세한 감정 연기와 폭발적인 가창력까지 모두 만날 수 있는 작품이었다. 기회가 된다면 꼭 다시 한번 관람하고 싶은 추천작이다'라며 주, 조연을 가리지 않는 완벽한 열연에 박수를 보냈다.
뮤지컬 '한복 입은 남자'는 서사에 힘을 실어주는 음악, 시선을 뗄 수 없는 화려한 무대, 그리고 그 속에서 생동감 있게 피어나는 전 배역의 밀도 높은 열연이 완벽한 흥행 삼중주를 이루며 관객들에게 시공간을 초월한 잊지 못할 감동을 전달하고 있다.
한편, 뮤지컬 '한복 입은 남자'는 오는 3월 8일까지 서울 충무아트센터 대극장에서 공연된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com