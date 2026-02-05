황신혜, 30년 전 첫사랑과 '2대째 연결'…딸이 만난 상대 정체에 '경악'
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황신혜가 30년 전 첫사랑과 세대를 건너 다시 이어진 특별한 인연을 공개했다.
4일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 황신혜의 같이 삽시다에서는 황신혜와 장윤정, 정가은이 라디오 출연을 위해 KBS 방송국을 방문하는 모습이 그려졌다.
이날 세 사람은 KBS 구내식당에서 식사를 하며 과거 추억을 나눴고, 황신혜는 한때 큰 화제를 모았던 프로그램 'TV는 사랑을 싣고' 출연 당시를 떠올렸다.
당시 황신혜는 초등학교 3학년 시절 풋풋했던 첫사랑을 찾아 나서며 시청자들에게 설렘을 안긴 바 있다.
추억담은 뜻밖의 현재 이야기로 이어졌다. 황신혜는 "얼마 전 딸 진이가 '엄마, 나 오늘 누구 만났는데 'TV는 사랑을 싣고' 나왔던 엄마 첫사랑 아저씨 있지? 그 아저씨 딸을 만났어'라고 하더라"며 놀라운 근황을 전했다.
우연히 만난 지인의 정체가 황신혜의 첫사랑 상대의 딸이었다는 사실이 알려지며 출연진 모두 놀라움을 감추지 못했다. 황신혜의 첫사랑이 딸 세대에서 또 다른 인연으로 이어진 셈이다.
딸 진이 역시 이 같은 인연에 놀라움을 느껴 해당 방송을 다시 찾아봤다고 전해졌다.
특히 평소 당당하고 세련된 모습의 엄마가 첫사랑 앞에서 수줍어하던 모습이 낯설고 재미있었다며 크게 웃었다는 후문이다.
황신혜는 "나 역시 믿기지 않았다. 이런 인연이 실제로 이어질 수 있다는 게 신기했다"며 웃음을 지었다.
세대를 건너 이어진 뜻밖의 연결고리는 출연진뿐 아니라 시청자들에게도 깊은 인상을 남겼다.
