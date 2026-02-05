장동주, '몸캠 의혹' 제기한 악플러에 "무식하고 불쾌"… 해킹 피해 딛고 '분노의 반격'

기사입력 2026-02-05 08:17


장동주, '몸캠 의혹' 제기한 악플러에 "무식하고 불쾌"… 해킹 피해 딛…

장동주, '몸캠 의혹' 제기한 악플러에 "무식하고 불쾌"… 해킹 피해 딛…

[스포츠조선 김준석 기자] 휴대폰 해킹 피해로 수십억 원대 빚을 떠안았다고 고백한 배우 장동주가 '몸캠 의혹'을 제기한 악성 댓글에 분노를 드러냈다.

장동주는 지난 5일 자신의 SNS에 일부 악플 내용을 공개하며 직접 반박에 나섰다. 공개된 댓글에는 "몸캠 아니냐. 그래도 집까지 팔 건 아니지"라는 글이 담겨 있었다.

이에 장동주는 "내 휴대폰 속 자료 중 대중에게 공개되면 안 되는 자료는 무궁무진하다"며 "비밀유지 계약을 지켜야 하는 계약서도 포함돼 있다"고 밝혔다.

이어 "당신 휴대폰 속 비밀이라고 여겨질 것이 저질스러운 영상뿐인가. 자신의 수준에 맞춰 남을 단정 짓기 전에 사고방식을 돌아보길 바란다"고 강하게 반박했다.

또 다른 누리꾼이 사생활과 관련된 추측성 댓글을 남기자 장동주는 "그런 표현은 굉장히 무식하고 불쾌하다"며 "내 휴대폰을 들여다본 적 있느냐. 당신 휴대폰에는 그런 것만 있느냐"고 불쾌감을 드러냈다.

그는 이어 악플러들을 향해 "익명 뒤에 숨어 남을 깎아내리는 루저들"이라고 일갈했다.

앞서 장동주는 지난달 29일 휴대폰 해킹 피해 사실을 공개하며 충격적인 심경을 털어놓은 바 있다.

그는 "지난해 여름 휴대폰을 해킹당한 뒤 협박이 시작됐다"며 "그날 이후 하루도 빠짐없이 지옥 같은 시간을 보냈다"고 밝혔다.


장동주는 "해킹범은 내가 절대 할 수 없는 것들을 요구했고 결국 시키는 대로 할 수밖에 없었다"며 "몇 달 만에 인생이 송두리째 바뀌었다"고 토로했다.

특히 그는 협박에 대응하기 위해 거액의 돈을 마련하는 과정에서 극심한 경제적 피해를 입었다고 밝혔다.

장동주는 "돈을 마련하기 위해 수단과 방법을 가리지 않았다"며 "가족은 나를 위해 집까지 팔았다. 그렇게 수십억 원을 잃고 결국 빚더미에 앉았다"고 고백했다.

이어 "비밀을 지키려다 평범했던 삶과 가족의 행복까지 잃었다"며 "거짓말이 또 다른 거짓말을 낳으며 결국 많은 사람에게 상처를 줬다"고 자책했다.

장동주는 "저로 인해 피해를 입은 분들께 진심으로 죄송하다"며 "저를 믿고 기다려 준다면 반드시 모든 빚을 갚겠다"고 호소했다.

해킹 피해 고백 이후 이어진 악플 논란까지 겹치면서 장동주를 향한 관심이 계속되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

5.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

하정우♥차정원, 9년 장기 열애였나…이미 불거졌던 '비숑 열애설'

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

[SC이슈] "예쁘게 만나고 있어요. 호호"…하정우, ♥차정원과 6년 열애 인정→7월 결혼설은 '부인'

5.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

2.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

3.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

4.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.