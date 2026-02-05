장동주, '몸캠 의혹' 제기한 악플러에 "무식하고 불쾌"… 해킹 피해 딛고 '분노의 반격'

|
[스포츠조선 김준석 기자] 휴대폰 해킹 피해로 수십억 원대 빚을 떠안았다고 고백한 배우 장동주가 '몸캠 의혹'을 제기한 악성 댓글에 분노를 드러냈다.
이어 "당신 휴대폰 속 비밀이라고 여겨질 것이 저질스러운 영상뿐인가. 자신의 수준에 맞춰 남을 단정 짓기 전에 사고방식을 돌아보길 바란다"고 강하게 반박했다.
앞서 장동주는 지난달 29일 휴대폰 해킹 피해 사실을 공개하며 충격적인 심경을 털어놓은 바 있다.
그는 "지난해 여름 휴대폰을 해킹당한 뒤 협박이 시작됐다"며 "그날 이후 하루도 빠짐없이 지옥 같은 시간을 보냈다"고 밝혔다.
장동주는 "해킹범은 내가 절대 할 수 없는 것들을 요구했고 결국 시키는 대로 할 수밖에 없었다"며 "몇 달 만에 인생이 송두리째 바뀌었다"고 토로했다.
특히 그는 협박에 대응하기 위해 거액의 돈을 마련하는 과정에서 극심한 경제적 피해를 입었다고 밝혔다.
장동주는 "돈을 마련하기 위해 수단과 방법을 가리지 않았다"며 "가족은 나를 위해 집까지 팔았다. 그렇게 수십억 원을 잃고 결국 빚더미에 앉았다"고 고백했다.
이어 "비밀을 지키려다 평범했던 삶과 가족의 행복까지 잃었다"며 "거짓말이 또 다른 거짓말을 낳으며 결국 많은 사람에게 상처를 줬다"고 자책했다.
장동주는 "저로 인해 피해를 입은 분들께 진심으로 죄송하다"며 "저를 믿고 기다려 준다면 반드시 모든 빚을 갚겠다"고 호소했다.
해킹 피해 고백 이후 이어진 악플 논란까지 겹치면서 장동주를 향한 관심이 계속되고 있다.
